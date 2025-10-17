Culiacán, Sin. Una nueva desaparición se reportó en la ciudad de Mazatlán, es el cuarto caso que se registra, en un lapso de diez días, se trata de la joven Karla Artlette Acevedo Romero, de 20 años de edad, estudiante de medicina, de la Universidad Autónoma de Durango, del Campus de esa ciudad.

Desaparece estudiante de medicina tras salir de clases

A través de redes sociales, familiares y amigos de la joven estudiante divulgaron que el pasado miércoles 15 de agosto, esta salió de clases por la noche, pero ya no regresó a su casa y se perdió toda comunicación con ella, por lo que se teme que esta haya sido víctima de un delito por lo que divulgaron su fotografía.

La joven alumna de la carrera de medicina, en el Campus de Mazatlán, de la Universidad Autónoma de Durango, viste el uniforme blanco médico, por lo que se pide a la ciudadanía que si tiene datos sobre su posible paradero se comunique con su familia.

El pasado cinco de agosto de este año, el joven originario del estado de Durango, Carlos Emilio Galván Valenzuela de 20 años, acudió con familiares a un restaurante- Bar, de la zona Dorada de la misma ciudad, donde se quedó con sus primas a seguir festejando por anticipado su cumpleaños.

A las dos de la mañana, del domingo seis de agosto, este se levantó y les comunicó a sus primas que iría al sanitario, sin embargo, este ya no regresó, por lo que su madre, Brenda Valenzuela inició su búsqueda, sin ningún resultado.

Ante los escasos avances en las investigaciones por parte de la Fiscalía General del Estado, la señora solicitó a las autoridades intervenir para localizar a su hijo, el cual desapareció en forma muy extraña en un restaurante-bar de la zona Dorada del puerto.

En el ejido Venadillo, de este mismo municipio, el pasado 13 de agosto, se reportó la desaparición de Claudia Guadalupe López Espinoza, de 41 años de edad, la cual tiene una estatura de un metro 66 centímetros, complexión robusta y cabello largo ondulado.

Un día después, el colectivo de búsqueda “Corazones Unidos por una Misma Causa A.C, divulgó que la activista, María de los Ángeles Valenzuela, fue privada de la libertad, en la colonia salvador Allende, en Mazatlán, por hombres armados que la interceptaron al salir de una tienda y retornar a su casa.

La joven que se convirtió en activista de rastreo a la desaparición de su padre, Manuel Valenzuela, en el 2024, no había manifestado temores, ni ser víctima de algún tipo de amenazas por sus actividades de búsqueda de personas.

