Culiacán, Sin.- En puntos distintos de la ciudad de Mazatlán se reportaron el asesinado de un joven, en una cancha deportiva de la colonia La Sirena y la desapareción de dos adolescentes y Dania Berenice Gaytán Guerrero, de 21 años de edad, por lo que emitieron sus fichas de búsqueda.

La Policia Municipal del puerto fue notificada que personas armadas perseguían a balazos a un joven, el cual quedó muerto, en una cancha deportivo, el cual no portaba ninguna identificación, por lo que su cuerpo fue levantado y enviado a una casa funeraria para su autopsia.

En relación a la joven Dania Berenice, de 21 años de edad, según la ficha de Protocolo Alba que se emitió, esta tiene una estatura de un metro 70 centimetros, complexiòn robusta, cabello largo ondulado, tez morena y tiene un tatuaje de una flor y las iniciales “jcsc” en el glúteo derecho.

Violencia y desapariciones sacuden Mazatlán: asesinan a un joven y buscan a tres personas. Foto: Especial

Según la denuncia que presentó, el pasado cinco de octubre de este año, fue vista por última vez, en el fraccionamiento Santa Fe, en la ciudad de Mazatlán, por lo que se solicita a la población su ayuda para localizarla.

En el caso de Isaac Alejandro Ortega Audeves, de 15 años de edad, con una estatura de un metro 75 centimetros, complexión mediana, tez clara, tiene como señas particulares una cicatriz en su ceja izquierda.

Los datos aportados, es que este menor de edad, fue visto por ultima vez, el pasado cinco de octubre, cuando salió de su casa en el fraccionamiento la Campiña, en el puerto, sin que este volviera ser visto.

En la ficha de búsqueda de Eddwin Rodrigo Barraza Audeves, de 17 años de edad, con una estatura de un metro 75 centimetros, complexión delgada, cabello lacio corto, color negro, con señas particulares, padece síndrome de Grilles de Tourette.

Los datos aportados, establecen que este fue visto por ultima vez el pasado 5 de octubre, al salir de su casa en el fraccionamiento la Campiña, de la ciudad de Mazatlán.

