La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ha ofrecido una recompensa de un millón de pesos por información que conduzca a la localización y captura de dos agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes se encuentran prófugos de la justicia tras estar acusados de agredir al abogado Carlos Bustamante en Hermosillo.

De acuerdo a las Fichas de búsqueda, los agentes Argel Azael Luna Delgado y Miguel Ángel Palafox López son señalados como presuntos responsables del ataque al litigante el pasado 24 de mayo.

Ambos elementos están siendo buscados después de que se giraran órdenes de aprehensión en su contra.

La noche del lunes 6 de octubre la Fiscalía de Sonora emitió las dos fichas de búsqueda por 500 mil pesos para cada uno de los implicados por su probable participación en la ejecución del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado con alevosía, ventaja en grado de tentativa e incumplimiento de un deber legal.

El ataque al abogado

Según los informes del caso, los dos agentes dispararon hasta 70 veces contra el vehículo del abogado Carlos Arturo Bustamante Bracamonte, aparentemente por error.

Los agentes se encontraban realizando un operativo relacionado con una agresión previa contra policías estatales, y habrían confundido el vehículo del abogado con el de los agresores.

A raíz de los disparos, Bustamante resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital. Su estado de salud, según las últimas actualizaciones, sigue siendo crítico.

Reacción de la Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora emitió un informe detallado sobre el suceso, en el cual precisó que los elementos de la AMIC alegaron haber abierto fuego para repeler una posible agresión, ya que reportaron estar siendo seguidos por varios vehículos.

Sin embargo, no existió flagrancia delictiva en el momento del ataque, por lo que las órdenes de aprehensión fueron emitidas el 26 de mayo. Tras ello, la búsqueda de los agentes comenzó con la intención de detenerlos.

