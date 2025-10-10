Culiacán, Sin. a 10 de Oct.- La familia del joven, Carlos Emilio Galván de 20 años de edad, originario del estado de Durango, desapareció desde hace cinco días, en un restaurante- bar, de la Zona Dorada de Mazatlán, en el trayecto de la mesa donde se encontraba con sus primas al área de sanitarios.

El joven que viajó desde Durango con familiares para pasar un fin de semana en el puerto, a las dos de la mañana, del pasado domingo 6 de octubre, les comunicó a sus primas, con las que convivía que iría al sanitario, pero este ya no regreso.

Su madre, Brenda Valenzuela, que emprendió su búsqueda por varios puntos de Mazatlán, recabando datos o evidencias de lo que le sucedió, exigió a las autoridades judiciales estatales y federales investigar su paradero, puesto que una persona no puede esfumarse de un negocio, con cámaras de video vigilancia.

La señora, le solicitó al gobierno del estado de Durango, de donde son originarios intervenir para que se agilice su búsqueda, ante el temor que le pueda suceder algo grave, sobre todo porque este viernes, el cumple 21 años de edad.

Una ficha de localización fue emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, en la que se describe a Carlos Emilio, como un joven de 20 años, de complexión delgada, con una estatura de un metro 70 centímetros, cara ovalada, el cual fue visto por ultima vez la madrugada del domingo pasado en un negocio de la zona Dorada.

dmrr