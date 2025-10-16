El gobierno de Sinaloa inauguró la primera etapa del Mazatlán Logistics Center (MLC), proyecto impulsado por Grupo ARHE, que proyecta una inversión total superior a 24 mil millones de pesos y la generación de más de 25 mil empleos directos e indirectos al finalizar sus tres etapas.

El secretario de Economía de Sinaloa, Ricardo Velarde Cárdenas, asistió en representación del gobernador Rubén Rocha Moya a la ceremonia de inauguración de esta primera etapa, que abarca 80.7 hectáreas y contempla 81 lotes terminados, de los cuales 68 ya han sido vendidos y 12 se encuentran disponibles.

Indicó que este primer desarrollo incluye la construcción del puente de retorno que conecta el parque con la autopista, la urbanización del recinto, el Centro de Distribución de Paquetexpress y el Recinto Fiscalizado Estratégico, que permitirá operaciones de exportación de manera eficiente.

Durante su intervención, el secretario Velarde Cárdenas destacó que Mazatlán cuenta con una ubicación estratégica, con conexión rápida hacia Asia y el este de Estados Unidos, lo que fortalece la competitividad del puerto y proyecta a Sinaloa como un hub logístico global.

“Esta primera etapa consolida un proyecto que transformará Mazatlán, generando empleo, bienestar y oportunidades de desarrollo económico para nuestra gente”, señaló el funcionario.

Explicó que Mazatlán Logistics Center, en sus tres etapas, abarcará un total de 197 hectáreas y ofrecerá 274 lotes industriales urbanizados con naves BTS en renta para almacenaje, distribución, industria ligera y uso patrimonial. Su desarrollo combina infraestructura moderna, tecnología avanzada, seguridad integral y logística eficiente, consolidando a Mazatlán como un eje de inversión estratégica a nivel nacional e internacional.

Por su parte, Juan José Arellano, presidente del Consejo de Administración de Grupo ARHE, compartió que Mazatlán posee una vocación logística histórica que se remonta casi cinco siglos. Junto con Valparaíso, en Chile, Mazatlán fue durante mucho tiempo uno de los puertos más importantes del Pacífico y del continente.

Refirió que la apertura de la carretera Mazatlán-Durango marcó un punto de inflexión en la logística, al conectar el puerto con el este de Estados Unidos y con las principales ciudades fronterizas de Texas, donde se concentran los centros de distribución que abastecen al estado de California.

Y aseguró que esto evidencia la oportunidad de capitalizar y fortalecer los lazos comerciales, así como de aprovechar las fronteras. Además, consideró que Mazatlán se posiciona como un eje natural de distribución: hacia el norte, con Monterrey y Chihuahua; hacia el noroeste, con Nogales y Tijuana; y hacia el centro del país, con Guadalajara, El Bajío, Querétaro y la Ciudad de México.

“El Mazatlán Logistics Center no es un proyecto improvisado. Nació en 2010, cuando se adquirió la primera reserva territorial de 86 hectáreas. Durante los años siguientes, se trabajó en el diseño del proyecto, su identidad, comercialización y en la gestión de permisos ante las autoridades estatales y federales”, precisó.

Gobierno de Sinaloa inaugura primera etapa del Mazatlán Logistics Center. Foto: Especial

