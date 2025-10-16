El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona reveló que luego de que se realizaron recorridos tanto con la Presidenta Claudia Sheinbaum, como con el secretario de educación pública, Mario Delgado Carrillo, se estarán reubicando al menos cuatro escuelas públicas que fueron construidas de manera irresponsable dentro del cauce de ríos en la Huasteca Potosina, aunado a que se interpondrán denuncias en contra de los exfuncionarios que lo permitieron.

Gallardo Cardona comentó “vamos a reubicar algunas escuelas que están dentro de las laderas de los ríos, que en cualquier otra inundación se van a echar a perder. No tiene caso que vayamos a reconstruir algo en donde está mal ubicado, en donde desde el primer momento es un asentamiento irregular”.

El mandatario indicó que no solamente fue “una tontería”, sino una “falta de respeto” a la vida de los niños por parte de los ex funcionarios de la “herencia maldita” quienes no solamente fueron omisos al permitir la construcción de casas y sobre todo talleres “galeras”, sino que se atrevieron a construir escuelas públicas con recursos públicos, sin importarles poner en riesgo la vida de cientos de niños.

Añadió que es algo que ya ha podido platicar con el titular de la SEP, Mario Delgado quien se ha comprometido para hacer la reubicación de estas escuelas, incluso ya también la Presidenta de la República acordó proporcionar recursos para ello, el gobierno estatal se encargará de la demolición de las mismas y los ayuntamientos proporcionarán los terrenos adecuados.

El gobernador dijo además que en el caso de Tamazunchale pues también se han identificado casas dentro del cauce, pero mayoritariamente “galeras”, es decir talleres de trabajo, bodegas o locales, de ahí que se le ha solicitado al alcalde Adelaido Cabañas dos terrenos que sumen 10 hectáreas para poder reubicar a todas estas personas.

Finalmente y por otro lado, Gallardo Cardona informó que actualmente se tiene ya alrededor de un 80 por ciento en cuanto al regreso a clases en la Huasteca Potosina y la idea es que para el lunes ya esté al 100 por ciento reestablecido con todos los alumnos de educación básica con condiciones para retomar su educación.

