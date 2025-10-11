Calendario SEP: ¿habrá clases el 13 de octubre? Esto se sabe

Este domingo se cumplirán 533 años de la llegada de Cristóbal Colón al continente americano, suceso que marcó la historia de México y Latinoamérica, pues antecedió la conquista por parte del Imperio Español a las culturas originarias de América.

Debido a esto por lo que ha surgido la duda entre padres de familia y tutores, sobre si habrá clases en los niveles de educación básica el 13 de octubre.

El ciclo escolar 2025-2026 arrancó a nivel nacional el pasado 1 de septiembre. (01/09/2025). Foto: Especial

¿Qué se conmemora el 12 de octubre?

El 12 de octubre se conmemora en México el Día de la Nación Pluricultural, conocido hasta 2020 como el Día de la Raza.

Anteriormente, esta fecha pretendía conmemorar la llegada de Cristóbal Colón al continente, el encuentro y el mestizaje, pero también reconocer los abusos y la imposición colonial.

No obstante, actualmente el día pretende reconocer la diversidad étnica y cultural del país, dando visibilidad a la riqueza y herencia de los pueblos originarios y afromexicanos, alejándose de la narrativa eurocentrista de la fecha.

¿Habrá clases el 13 de octubre en nivel básico?

Este año el 12 de octubre cae en domingo, es decir, un día naturalmente de descanso en las escuelas.

Asimismo, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 13 de octubre NO está considerado como un día festivo, por lo que las y los niños de prescolar, primaria y secundaria deberán acudir a clases con normalidad.

¿Cuándo es el siguiente día festivo para la SEP?

El próximo día festivo oficial para la SEP en este ciclo escolar 2025-2026, será el lunes 17 de noviembre, por la conmemoración del aniversario del inicio de la Revolución mexicana -celebrado el 20 de noviembre-.

Antes de este puente, el calendario de la SEP también marca el viernes 31 de octubre como día de Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar, lo que significa que las y los niños no asisten a clases.

