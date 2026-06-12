Xalapa.— El reportero de nota roja del periódico Vanguardia de Veracruz, Luis Ángel López, fue asesinado a tiros la madrugada del jueves; se trata del segundo comunicador muerto en la entidad durante el presente año.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Poza Rica, una zona petrolera de altos niveles de inseguridad, ubicada en el norte de Veracruz.

Los informes policiales señalan que el reportero fue atacado a tiros en la avenida 20 de Noviembre de la cabecera municipal, y su cuerpo quedó tendido en la vía pública.

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Condenan asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez en Veracruz (11/06/2026). Foto: @article19mxca

Luis Ángel, quien también era delegado de la organización de rescate Cruz Ambar, contaba con medidas cautelares y de seguridad vigentes por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP). Y es que, de acuerdo con versiones de sus compañeros, había recibido amenazas de elementos policiales estatales de esa región veracruzana, lo cual había denunciado formalmente ante el organismo.

El periódico Vanguardia de Veracruz, donde laboraba el reportero, demandó justicia por el crimen y emitió condolencias a sus familiares.

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“Asesinato de Luis Ángel López Valdez enluta a la prensa de #PozaRica; exigimos a la CEAPP justicia para el reportero de Vanguardia de Veracruz, para que su muerte no quede impune”, demandó el medio de comunicación.

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Ante el crimen, la organización de defensa de periodistas, Artículo 19, condenó y documentó el asesinato de Luis Ángel López. “Exigimos a @FGE_Veracruz investigar de manera diligente y expedita aplicando el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Contra la Libertad de Expresión”, demandó.

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La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que, a través de la Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan, se inició una carpeta de investigación por los hechos ocurridos y en los que una persona perdió la vida a consecuencia de lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

El organismo reportó que al lugar de los hechos arribó un grupo investigador integrado por fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial, quienes realizaron las diligencias correspondientes para el procesamiento de la escena, el levantamiento de indicios y la integración de la carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer lo sucedido.

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La Fiscalía General del Estado afirmó que investigará los hechos hasta dar con él o los responsables del ataque y presentarlos ante la justicia, y que no habrá impunidad en este ni en cualquier hecho que lastime a la sociedad veracruzana.

Protestan periodistas

Periodistas de la zona montañosa central del estado se manifestaron en repudio por el asesinato del reportero de Vanguardia de Veracruz, Luis Ángel López Valdez.

En la ciudad de Córdoba, los comunicadores exigieron justicia por el crimen ocurrido en el municipio de Poza Rica. Durante la concentración, periodistas de distintos medios advirtieron que el homicidio representa un nuevo golpe para el ejercicio periodístico.

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Otros casos

En enero pasado, en el mismo municipio de Poza Rica, fue asesinado a tiros el también reportero de nota roja Carlos Castro, director del portal digital Código Norte.

La víctima fue atacada por un sicario en el interior de un restaurante bar de su familia, ubicado en el municipio de Poza Rica.

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El comunicador se había autoexiliado después de recibir amenazas, y cuando regresó a esa región, lo mataron.

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Después, a principios de junio, fue privada de la libertad la reportera Roxana Ramírez, un hecho ocurrido en el sur de Veracruz que causó conmoción porque fue videograbado el momento en que sujetos armados ingresaban con violencia a su domicilio y se la llevaban.

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Hasta ahora la comunicadora no ha logrado ser ubicada apesar del gran despliegue de fuerzas federales y estatales en el municipio de Nanchital y los municipios cercanos.

En las últimas dos décadas Veracruz se ha convertido en una de las entidades del país y regiones del mundo más peligrosas para ejercer el periodismo, según organizaciones internacionales.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas —un organismo de defensa de comunicadores— se contabilizan entre 2005 y 2024 un total de 31 asesinatos de periodistas, y se reportan cuatro desaparecidos.