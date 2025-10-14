Tomás López Rocha y Gustavo del Campo, nuevos integrantes del Muro de Honor del Deporte Motor en México

Tal como sucede desde su inauguración hace cuatro años, dos leyendas del automovilismo ingresaron al Muro de Honor del Deporte Motor en México con una ceremonia en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esta vez, los galardonados fueron el expiloto Tomás López Rocha y el ingeniero Gustavo del Campo.

Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México, llevó a cabo la ceremonia y en un emotivo discurso, declaró que "su historia, su pasión y sus logros vivirán por siempre en este muro".

Tanto Rocha como del Campo, recibieron una estrella de plata fabricada por TANE y un saco conmemorativo inspirado en los colores de la bandera mexicana así como la bandera a cuadros que acompaña a cada carrera.

López Rocha, el primer mexicano en ser campeón internacional en la Asociación Internacional de Deportes de Motor (IMSA), además conquistó la Carrera Panamericana. Recordó los inicios de su carrera y agradeció a su papá por meterlo en el mundo del automovilismo.

Foto: Luis Camacho - El Universal

"En casa siempre había autos, mecánicos y ruidos de motores. Sigo corriendo a casi mis 72 años. Estoy sumamente emocionado y agradecido por este acto que siempre llevaré en mi corazón", declaró la leyenda mexicana.

Por su parte, Gustavo del Campo, que acompañó al piloto Adrián Fernández en su carrera, declaró que "cuando tienes personas que te dan la confianza y escogen mexicanos para tener el primer equipo mexicano en distintas categorías, y demostrar que a nuestra gente si los apoyan somos un éxito. Algo hay en los mexicanos, de que somos unos chingones, somos unos chingones".

