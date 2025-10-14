Así es el lujoso hogar de Allan Saint-Maximim, delantero del América, en la Ciudad de México

La llegada de Allan Saint-Maximin a la Liga MX no sólo ha generado altas expectativas en el tema futbolístico, sino también en cuanto a su vida personal.

A pocos meses de haber aterrizado en la Ciudad de México, el francés permitió un pequeño recorrido en su entorno más privado, al mostrar cómo es su vivienda en una residencia de una zona exclusiva de la capital de la República.

¿Cómo es la casa de Allan Saint-Maximin en la CDMX?

El hogar del delantero del América sobresale por su diseño moderno y su adecuación con la naturaleza. El youtuber Vincent Queijo, fue quien gozó del 'tour' por los pasillos de Maximin.

En el video, se ve un ambiente alejado del ruido de la ciudad, ideal para descansar y reponerse después de los entrenamientos y partidos. En el exterior, la residencia se nota rodeada de flora, que le da un entorno fresco y de serenidad.

América derrotó a Pachuca sin sus seguidores en el Ciudad de los Deportes y Allan Saint-Maximin marcó de nuevo / FOTO: Carlos Mejía - EL UNIVERSAL

Por dentro, el lugar muestra detalles de lujo y ostentosidad. Amplias recamaras, cocina con acabados de alta gama, y la sala es decorada en tonos oscuros, que contrastan con un patio muy iluminado, amueblado en color blanco, que transmite relajación.

Entre sus espacios más personales, resalta un vestidor donde el jugador conserva las camisetas de los equipos europeos en los que militó: Newcastle United, Fenerbahce, Saint-Etienne y Mónaco.

Finalmente, cuenta con un cuarto exclusivo para relajarse y reposar, equipado con una cama, un ventanal que muestra vistas a la vegetación de al rededor, lo que refuerza aún más la idea de la comodidad y conexión con la naturaleza.

