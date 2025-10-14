México vs Ecuador: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Selección Mexicana, HOY martes 14 de octubre

La Selección Mexicana de Javier Aguirre se presenta ante su afición en Guadalajara, esta noche frente al Ecuador del argentino Sebastián Beccacece.

Urgido por mostrar una buena imagen, luego de la goleada (0-4) que sufrieron el sábado ante Colombia, el Vasco aceptó que hay autocrítica interna luego del bochornoso juego que ofrecieron en el AT&T Stadium.

“Somos autocríticos, y exponemos lo que se dejó de hacer, lo tomamos como un resultado desfavorable, y el resultado de muchos errores. El entrenador es el responsable", declaró Aguirre.

FOTO: IMAGO7 - Javier Aguirre mantiene advertencia en la Selección Mexicana

El choque ante la Selección Ecuatoriana será el segundo ante un equipo sudamericano en esta etapa de Javier Aguirre al frente del combinado nacional; para noviembre se medirá a Uruguay (Torreón, Coahuila) y Paraguay (San Antonio, Texas).

México se presenta en el estadio Akron, una sede mundialista, donde disputará su segundo partido de la Fase de Grupos en la Copa del Mundo 2026.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Ecuador?

Ecuador, que viene de empatar (1-1) ante la Selección de Estados Unidos quiere seguir mejorando su posición en el ranking FIFA. Además, busca demostrar por qué son la mejor defensiva de la eliminatoria de Conmebol.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece apenas recibieron cinco goles en los 18 duelos de la eliminatoria sudamericana. Serán sin duda una gran prueba para los delanteros de la Selección Mexicana.

Fecha: Martes 14 de octubre

Horario: 20:30

Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN

Selección Mexicana en el partido ante Colombia Foto: Imago7

