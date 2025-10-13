El Vasco Aguirre pide a sus jugadores redoblar esfuerzos si quieren estar en el Mundial; ante Ecuador hará 7 cambios

Javier Aguirre tiene un claro objetivo para mañana en el estadio Akron cuando enfrente a la Selección de Ecuador, y es la de salir con la victoria. No hay más en la cabeza del estratega nacional.

El Vasco advirtió que realizará entre siete u ocho cambios, como muestra de que las cosas ante Colombia no resultaron nada bien y quedó inconforme con la actitud de varios de sus futbolistas.

"Voy a hacer 7 u 8 cambios. A partir de quw los jugadores entiendan que si no hacen bien lo que se les pide no tienen espacio para estar aquí. Y no me estoy lavando las manos porque yo soy el que los escoge y soy el principal responsable", lanzó contundente el timonel del Tricolor.

Luego de la humillante goleada (4-0) frente al conjunto cafetalero, el Vasco aseguró que sus jugadores consideran que dieron un paso atrás y acepta que deben redoblar esfuerzos su quieren estar en la Copa del Mundo.

"Los jugadores sintieron como si hubiera dado un paso atrás en la elección. Saben que tienen que redoblar esfuerzos porque no han rendido de alguna manera lo que se espera de ellos", señaló el experimenado timonel tricolor.

"A nivel colectivo la gente entiende que es un partido de preparación y que pueden suceder este tipo de resultados", agregó en conferencia de prensa.

A ganar para no dejar caer el ánimo

Para el choque de mañana, en sede mundialista, sólo sirve la victoria para elevar el ánimo de los jugadores y no piensen en bajarse del combinado por las criticas y de la afición, que se espera haga una buena entrada en la casa de las Chivas del Guadalajara a pesar del duro golpe del pasado sábado.

"Todo lo que diga puede sonar a justificación y no quiero que se mal interprete y mejor lo dejamos así, con el peor titular posible. Yo lo que espero es que mañana hagamos un mejor funcionamiento y ganemos para que mis jugadores se queden con ganas de seguir viniendo a la Selección y que la afición nos siga apoyando", concluyó.