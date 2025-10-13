Javier Aguirre mantiene advertencia en la Selección Mexicana: Quien no aguante vara no puede estar en el Mundial

En medio de toda la baraja de posibilidades que tiene para conformar sus convocatorias, Javier Aguirre asegura que en algo es constante. Para el Vasco, la fortaleza mental es clave para considerar a sus elementos.

"Aguantar o no sirves para eso". El mensaje del estratega de la Selección Mexicana es claro y así se lo manifiesta a sus futbolistas en cada llamado.

“El que no aguante vara no tiene fortaleza para estar en un Mundial. El Mundial en México es lo mejor que les puede pasar. No tengo redes sociales, pero estos weyes sí las ven, si escuchan las críticas y no son capaces de aislarse, no pueden estar aquí. Ellos son los protagonistas, los que cobran para estar ahí, y deben demostrar por qué están en la Selección”, declaró el Vasco.

Sin embargo, también reveló que después de la goleada sufrida ante Colombia fueron autocríticos y se cuestionaron lo sucedido en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas.

"Me sorprendió lo duro que son con ellos mismos. Se sorprenderían con las ganas de mejorar, las ganas de estar en un Mundial. De manera natural hay una gran autocrítica", agregó el dos veces mundialista como director técnico de México.

Para Javier Aguirre el comportamiento fuera de la cancha es clave desde su arribo para vivir una tercera etapa. El Vasco los califica desde que están en la comida hasta que entran al terreno de juego.

"Ellos vienen con mucho orgullo a la Selección, porque debe ser orgullo y no castigo, pero si dicen 'qué miedo nos va a lastimar la prensa', ese tipo de jugadores no me sirven, me sirven los que quieren estar", explicó.

"Desde que están en la mesa comiendo, los que meten aunque no jueguen, los que alientan, esos son los jugadores que me sirven y me gustan. No solo en el partido o en los entrenamientos. Los analizo desde que agarran el celular", concluyó Aguirre, quien se acerca a su triunfo 50 como técnico de la Selección Mexicana.