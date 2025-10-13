Más Información

Liga MX: ¿Cuándo empieza la Jornada 13 del Apertura 2025?

Jorge Campos inspiraría el nuevo uniforme de porteros para México en la Copa del Mundo 2026

Gilberto Mora, en la mira del Real Madrid y Barcelona tras el Mundial Sub-20

Carrera Panamericana 2025: Emilio Velázquez sufre despiste en Mil Cumbres; reportan heridos

Cabo Verde hace historia y logra su pase a la Copa Mundial de 2026

La Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá se encuentra cada vez más cerca de iniciar, dejando para los aficionados de todo el mundo muchos detalles.

Con varias selecciones ya calificadas, las grandes marcas han comenzado a planear la indumentaria que utilizarán las estrellas, generando gran expectativa por las piezas que usará el Tricolor.

En esa lista de sorpresas destacó una recién filtrada en redes sociales, la cual haría un guiño muy especial a Jorge Campos, legendario portero mexicano, quien sería la inspiración para el uniforme de porteros de México en la justa de la FIFA.

Mediante el sitio Opaleak, experto en jerseys de selecciones nacionales y clubes, se filtró el nuevo conjunto para los arqueros aztecas, el cual de inmediato se volvió viral y generó comentarios de todo tipo.

Con un color rosa mexicano tipo fluorescente, así como unos “eslabones” en tono violeta y unos cuadros en amarillo con naranja, el uniforme hizo recordar a Campos, quien en varias ocasiones utilizó un diseño similar.

Se filtró el nuevo jersey de portero de la Selección Mexicana / Foto: Especiales
