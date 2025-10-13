Más Información

MLB: Andrés Muñoz se convierte en el segundo lanzador mexicano con dos salvamentos en una misma Postemporada

MLB: Andrés Muñoz se convierte en el segundo lanzador mexicano con dos salvamentos en una misma Postemporada

Julio César Chávez rompe el silencio sobre su hijo: "Si fuera narco, yo mismo lo metería a la cárcel"

Julio César Chávez rompe el silencio sobre su hijo: "Si fuera narco, yo mismo lo metería a la cárcel"

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO el cierre de la Semana 6 este lunes 13 de octubre

NFL: Horarios y canales para ver EN VIVO el cierre de la Semana 6 este lunes 13 de octubre

Eliminatorias UEFA: Horario y canales para ver EN VIVO los partidos de este lunes 13 de octubre

Eliminatorias UEFA: Horario y canales para ver EN VIVO los partidos de este lunes 13 de octubre

Aaron Ramsey y su familia atraviesan por un mal momento: extraviaron a su perrita Halo en San Miguel de Allende

Aaron Ramsey y su familia atraviesan por un mal momento: extraviaron a su perrita Halo en San Miguel de Allende

Después de meses de silencio que alimentaron la incertidumbre, Julio César Chávez, el máximo ícono del boxeo mexicano, finalmente habló sobre las acusaciones que rodean a su hijo,

Con voz firme y calmada, el exboxeador aseguró que todos los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado son falsos, y que en el futuro se dará a conocer la verdad para limpiar el nombre de la familia.

Chávez, quien mostró confianza en las autoridades para resolver todo lo más pronto posible, añadió que conoce a su hijo y que, si fuera narcotraficante, él mismo lo llevaría a la cárcel.

Lee también

"Yo conozco a mi hijo y sé a lo que se ha dedicado toda la vida. Si mi hijo fuera narcotraficante, yo mismo lo metería a la cárcel, al cabrón. No se encuentra involucrado con ningún cártel. Ha tenido problemas de adicciones, está luchando con eso, y estamos en un proceso. No hay nada".

El legendario pugilista, quien ahora también es analista de televisión, abrió su corazón y habló sobre lo que vivió ante los comentarios de la sociedad y redes sociales, mismos que le afectaron. Aceptó que conoce a todo tipo de gente, pero que el ser amigo no define nada.

Lee también

"Simplemente vivimos en Culiacán, conocemos a toda la gente, y es imposible que les niegues el autógrafo porque ya sabes cómo te va a ir. El ser amigo no quiere decir que seas narcotraficante. Son las consecuencias que debe pagar mi hijo. Yo ya reparé daños y les pedí perdón a quienes debía", finalizó.

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS