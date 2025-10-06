Julio César Chávez Jr. manda contundente mensaje al romper el silencio tras su detención

Una de las noticias más polémicas de este año fue la detención de Julio César Chávez Jr., la cual se sumó a sus múltiples escándalos que ha coleccionado a lo largo de su vida, y tras meses de haber vivido este capítulo, el hijo de la leyenda habló sobre lo sucedido.

En una entrevista con TUDN, el hijo del Gran Campeón compartió que hizo todo de manera correcta, por lo que nunca pensó lo fueran a detener.

"Estoy vinculado a proceso… estamos en manos de las autoridades. A mí se me dijo que tenía que firmar cada mes y que podía salir del país o boxear, siempre y cuando contara con un permiso y lo hiciera de buena manera".

Lee también: Gabriel Milito es autocrítico y acepta que Chivas aún tiene que mejorar para pensar en clasificar a Liguilla

La escena de su detención fue una que se viralizó en redes, y el expugilista explicó cómo vivió aquel momento, el cual le tomó por sorpresa e incluso confesó que ese fue el principio de su calvario.

"Fue un shock para mí, jamás me imaginé que me detuvieran. Salí a patinar y, en la segunda vuelta, llegaron cinco patrullas. Cuando recién me arrestaron, me llevaron a una cárcel provisional. Ahí llenan el papeleo por la detención y yo pensé: ‘Me van a deportar, mándenme con mi papá’. Pero no… ahí comenzó la travesía".

El gobierno de los Estados Unidos señaló a Julio César Chávez Jr. de tener vínculos con el Cártel de Sinaloa, explicando que el boxeador golpeaba a rivales de otros grupos delictivos por órdenes de un alto rango sinaloense.

"Sí, claro que soy inocente. Yo no soy traficante, y en Culiacán todo el mundo lo sabe. Golpear gente para un cártel o esas cosas… no. Gracias a Dios nunca he tenido la necesidad", aseguró.

Lee también: Pumas no pierde la esperanza de clasificar a Liguilla a pesar de la derrota con Chivas

Para cerrar, el exboxeador agradeció a sus padres por nunca dejarlo solo y darle esa fuerza que necesitaba durante ese momento tan complicado, en especial su papá Julio César Chávez.

"Yo quiero mucho a mi papá y a mi mamá. Les agradezco que me hayan apoyado y que me disculpen. Siempre he sido buen hijo, buen amigo y buen padre. Tengo muchos errores, por supuesto, pero nunca he sido una persona mala".