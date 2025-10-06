Gabriel Milito es autocrítico y acepta que Chivas tiene que mejorar para pensar en Liguilla

Las Chivas sumaron tres puntos más que valiosos, al derrotar (1-2) a los Pumas en el estadio Olímpico Universitario.

De manera agónica, el Rebaño consiguió la victoria como visitante en un partido clave para sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla, gracias a un gol in extremis de Daniel Aguirre en el minuto 89.

Además, el equipo de Gabriel Milito contó con la fortuna de que Álvaro Angulo no aprovechó la oportunidad de vestirse de héroe y falló su penalti en el minuto 97, que se hubiera significado el empate para los de Efraín Juárez.

Lee también: Pumas es víctima de las burlas de aficionados de Chivas con LOS MEJORES MEMES tras agónica derrota: "Vimos un lindo gatito"

Con las tres unidades, el conjunto rojiblanco llegó a 17 luego de 12 jornadas y se afianzó en la zona del Play-In, al mantenerse en la novena posición de la tabla general, pero ya con una diferencia sobre sus más cercanos perseguidores.

A pesar de que sumaron su tercer triunfo consecutivo, Gabriel Milito es autocrítico y reconoció que las Chivas todavía tienen detalles por pulir para poder pensar en clasificar a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

“Venimos mejorando, pero quedan cinco partidos y hay que jugar cada uno de ellos de la manera que lo venimos haciendo. En la medida de lo posible, tenemos que aumentar nuestro rendimiento porque se va achicando la cantidad de partidos por delante y se debe reducir la posibilidad de perder puntos. Tenemos que seguir evolucionando como equipo para obtener el objetivo que nos propusimos al inicio de la temporada”, declaró.

“Hay que seguir jugando en el mismo nivel para cumplir con el objetivo que nos trazamos” 🗣️



El director técnico de Chivas, Gabriel Milito, reconoce que han mejorado en las últimas jornadas, pero que aún quedan cinco partidos por disputar antes de sentirse seguros en la Liguilla pic.twitter.com/SGPGBwrzF2 — Universal Deportes (@UnivDeportes) October 6, 2025

En conferencia de prensa, el entrenador argentino aceptó sentirse satisfecho con el triunfo ante los Pumas porque reflejó el esfuerzo de sus futbolistas y porque era un rival con el que no podían perder.

“[Estoy] muy contento, sobre todo por los jugadores porque pudimos encadenar tres triunfos. El comportamiento y el deseo de los jugadores siempre fue dar el máximo por el club; sé el esfuerzo que hacen y sé lo que sufren cuando nos toca perder. Hoy era una prueba muy importante para nosotros [porque] era un competidor directo y siempre tuvimos la mentalidad de ganar el partido y el equipo lo hizo merecidamente”, mencionó.

Lee también: Resultado: Rayados empata con Xolos en el cierre de la jornada 12 del Apertura 2025

El Rebaño ha sumado 13 de los últimos 18 puntos disputados del Apertura 2025, pero Gabriel Milito prefiere mantener la mesura sobre las expectativas en su equipo y enfocarse en cada uno de los juegos que tienen por delante antes de que comience la Liguilla.

“Iremos partido a partido, cada partido seguirá siendo una final y cada partido es una oportunidad de demostrar que somos un buen equipo. No podemos detenernos a pensar para qué estamos. Nuestro objetivo es jugar el siguiente partido con la firma convicción de volver a ganar. Estamos en plena etapa de formación y de crecimiento, pero siempre es mejor ir creciendo con resultados positivos”, detalló el estratega de las Chivas.