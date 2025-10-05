Más Información

Pumas es víctima de las burlas de aficionados de Chivas con LOS MEJORES MEMES tras agónica derrota: "Vimos un lindo gatito"

Resultado: Chivas remonta y consigue agónica victoria ante Pumas en Ciudad Universitaria

Liga MX: Tijuana vs Rayados de Monterrey – EN VIVO – Jornada 12 - Apertura 2025

Terence Crawford, tras vencer al Canelo Álvarez, fue detenido por fuerzas de seguridad a punta de pistola

Novak Djokovic lanza indirecta a Carlos Alcaraz: "Hace falta más que hablar"

Este domingo las firmaron una de las victorias más importantes del torneo tras derrotar (1-2) a los Pumas en el estadio Olímpico Universitario con goles de Armando González y Daniel Aguirre.

En los últimos minutos de partido, con suspenso incluido, los Pumas fallaron un penalti otorgado por el VAR. Así, las gradas pintadas de rojiblanco festejaron un nuevo triunfo del Rebaño.

En redes sociales, las burlas no se hicieron esperar.

Los aficionados de Chivas compartieron LOS MEJORES MEMES para burlarse de los fanáticos de Pumas con imágenes de las últimas victorias sobre ellos, presumiendo una paternidad, así como la icónica frase "me pareció ver un lindo gatito".

Los MEJORES MEMES de la victoria agónica de Chivas contra Pumas
