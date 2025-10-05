Pumas es víctima de las burlas de aficionados de Chivas con LOS MEJORES MEMES tras agónica derrota: "Vimos un lindo gatito"

Este domingo las Chivas firmaron una de las victorias más importantes del torneo tras derrotar (1-2) a los Pumas en el estadio Olímpico Universitario con goles de Armando González y Daniel Aguirre.

En los últimos minutos de partido, con suspenso incluido, los Pumas fallaron un penalti otorgado por el VAR. Así, las gradas pintadas de rojiblanco festejaron un nuevo triunfo del Rebaño.

En redes sociales, las burlas no se hicieron esperar.

Los aficionados de Chivas compartieron LOS MEJORES MEMES para burlarse de los fanáticos de Pumas con imágenes de las últimas victorias sobre ellos, presumiendo una paternidad, así como la icónica frase "me pareció ver un lindo gatito".

Los MEJORES MEMES de la victoria agónica de Chivas contra Pumas

