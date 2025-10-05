Más Información

Resultado: Chivas remonta y consigue agónica victoria ante Pumas en Ciudad Universitaria

Liga MX: Tijuana vs Rayados de Monterrey – EN VIVO – Jornada 12 - Apertura 2025

Terence Crawford, tras vencer al Canelo Álvarez, fue detenido por fuerzas de seguridad a punta de pistola

Novak Djokovic lanza indirecta a Carlos Alcaraz: "Hace falta más que hablar"

Liga MX retrasa arranque del Pumas vs Chivas por cuestiones climatológicas

Desde un inicio, el dejó en claro que buscaría la victoria, pero no contaba en qué tendría que recurrir a un héroe inesperado y a un villano que falló en el momento clave.

Las Chivas derrotaron (1-2) a los Pumas en el estadio Olímpico Universitario, gracias a un gol de Daniel Aguirre cerca del final y a un penalti fallado de Álvaro Angulo.

Durante la primera mitad, Keylor Navas se vistió de héroe y evitó la caída de su arco en dos ocasiones. El tico no se cansa de salvar a su equipo en cada partido.

A los ocho minutos, el juvenil rojiblanco Santiago Sandoval lo probó desde las inmediaciones del área, pero Keylor demostró los increíbles reflejos que lo caracterizan.

Después (27'), Diego Campillo se animó a disparar desde larga distancia, pero Navas rechazó el esférico sin mayor dificultad.

Para el segundo tiempo, ambos equipos entraron con los revoluciones al máximo y, de inmediato, buscaron la portería rival.

Los Pumas pegaron primero tras una acción fortuita, provocada por José Juan Macías.

JJ hizo una gran jugada individual, probó a la cabaña de Raúl Rangel, pero el balón rebotó en dos jugadores rojiblancos y quedó rodando a merced de Pedro Vite, quien aprovechó la desconcentración de Rubén González y mandó el esférico a guardar (47').

El inmueble auriazul explotó, pero la algarabía únicamente duró siete minutos.

Armando González enmudeció CU con un soberbio cabezazo que ni Keylor Navas pudo detener.

La Hormiga remató de gran manera un extraordinario centro de Efraín Álvarez y consiguió la paridad (54') para el Rebaño.

Sexto gol en el torneo para el canterano rojiblanco que se mete en la lucha por el título de goleo.

Minutos más tarde (67') el delantero de las Chivas conseguiría su doblete; sin embargo, el árbitro asistente levantó su bandera para señalar fuera de juego e invalidar su anotación, pero faltaría una jugada más.

En el minuto 89, Daniel Aguirre apareció dentro del área y remató un centro de Bryan González para silenciar completamente a los aficionados auriazules. La afición rojiblanco estalló de emoción, los tres puntos eran suyos.

Aunque la incertidumbre apareció en el último minuto. El árbitro central acudió al VAR para señalar un penalti a favor de los universitarios.

Álvaro Angulo tuvo el empate en su pie izquierdo, pero estrelló su disparo en el travesaño y desperdició la oportunidad de convertirse en el salvador.

Las Chivas, que siguen en ascenso, consiguieron una agónica victoria ante los Pumas, que siguen en caída libre.

