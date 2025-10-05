La Inteligencia Artificial ayudó a un exfutbolista del Manchester United a mejorar su contrato: "ChatGPT fue el mejor agente que tuve"

El uso de la Inteligencia Artificial es cada vez más habitual en el día a día de las personas. Hay quienes la utilizan como buscador, otros buscan consejos y también están aquellos que la implementan como herramienta para su trabajo. Tal es el caso de Demetri Mitchell, el exfutbolista del Manchester United que negoció su contrato con ayuda de ChatGPT.

En entrevista con el podcast From My Left, el joven futbolista contó como se apoyó en la IA para convertirse en nuevo refuerzo del Leyton Orient de la Tercera División de Inglaterra, junto a una importante mejora en su salario.

"ChatGPT fue el mejor agente que tuve en mi carrera. El club me envió la oferta y usé ChatGPT para preguntar cómo debía negociar y qué debía decir. Puse: 'Esto es lo que gané la temporada pasada. Tendré que mudarme a Londres. ¿Cuál es el costo de la vida? Mi esposa y mi hijo vendrán conmigo'. Sentí que valía un poco más, pero no quería decir. 'Creo que esto es lo que merezco'. Y como no use a un agente terminé recibiendo también una comisión por la operación", confesó el futbolista de 28 años.

"Las comisiones suelen ser del 5 por ciento y la IA me costaba 15 libras (371 pesos mexicanos) al mes. Las finanzas de los jugadores son muy diferentes de lo que creen. Si ganas 3 mil libras a la semana, tienes que deducir el 45 por ciento de impuestos y darle el 5 por ciento restante al ​​agente", agregó, en referencia al ahorro que tuvo por no pagarle a ningún intermediario entre él y el club interesado.

Así, se presenta un nuevo caso de cómo la Inteligencia Artificial toma por asalto cada aspecto en la vida de las personas.

