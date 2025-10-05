Pumas vs Chivas: ¿Qué equipo tiene la plantilla más cara y cuál es su futbolista de mayor valor?

Los Pumas y las Chivas se ven las caras este domingo 5 de octubre, en un duelo de alto voltaje.

El Club Universidad Nacional recibe al Guadalajara en el estadio Olímpico Universitario, en un partido que podría marcar el destino de ambos equipos en el Apertura 2025 de la Liga MX.

En duelo correspondiente a la Jornada 12 del actual torneo, los auriazules y los rojiblancos miden fuerzas en CU, para seguir soñando con clasificar a la siguiente fase.

Los dos clubes se encuentran luchando por permanecer dentro de la zona del Play-In, por lo que necesitan sumar una victoria para no despedirse de la Fiesta Grande.

De momento, las Chivas de Gabriel Milito ocupan el décimo lugar de la tabla general con 14 puntos, producto de cuatro triunfos, dos empates y cinco derrotas.

Mientras que los Pumas de Efraín Juárez marchan en el lugar 10 con 13 unidades, con saldo de tres victorias, cuatro empates y cuatro descalabros.

Por tal motivo, el encuentro de hoy será directo por afianzarse entre los 10 primeros puestos de la clasificación.

Aunque, la realidad es que las dos instituciones atraviesan distintas realidades, ya que la tapatía va en pleno ascenso al únicamente tener una derrota en sus últimos cinco compromisos.

Por su parte, los universitarios ya acumulan tres fechas sucesivas sin poder ganar, con un empate (Tigres) y dos derrotas (FC Juárez y América).

El duelo de esta noche en CU sacará chispas porque será más que importante para las Chivas y los Pumas. Ninguno se puede dar el lujo de dejar escapar más puntos en el torneo.

¿Qué equipo tiene la plantilla más cara entre Pumas y Chivas y cuál es su futbolista de mayor valor?

De acuerdo con Transfermarkt el valor total de la plantilla de los Pumas es de 48.44 millones de dólares.

Los cinco futbolistas más costosos (dólares) del equipo de Efraín Juárez son: Pedro Vite (5.87), José Caicedo (5.28), Jorge Ruvalcaba (5.28), Nathan Silva (4) y Adalberto Carrasquilla (4.11).

Mientras que el costo del plantel de las Chivas es de 77.89 millones de dólares, en la actualidad.

Transfermarkt estipula que los cinco jugadores del conjunto de Gabriel Milito son: Efraín Álvarez (7.63), Roberto Alvarado (7.05), Raúl Rangel (5.87), Luis Romo (4.70) y (Cade Cowell 4.70).

En resumidas cuentas, las Chivas tienen un plantel más caro que los Pumas, con una diferencia de 29.45 millones de dólares.

Además, el Rebaño también le gana el duelo a los Felinos porque su futbolista más caro es Efraín Álvarez vale 1.76 millones de dólares más que Pedro Vite.