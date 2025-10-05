Pumas vs Chivas: Horario y canales para ver EN VIVO el partido de la Liga MX de este domingo 5 de octubre

Los Pumas y las Chivas protagonizan, este domingo 5 de octubre, uno de los partidos más atractivos de la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Hoy, los auriazules y los rojiblancos se enfrentan sobre la cancha del estadio Olímpico Universitario, en un auténtico duelo de necesitados.

Ambos clubes se encuentran luchando por afianzarse en la zona del Play-In, por lo que tiene la urgencia de sumar puntos para evitar complicarse su clasificación.

Dos de las instituciones más importantes del futbol mexicano se ven las caras este día, en un encuentro que podría marcar el destino de ambos en el actual torneo.

Los dos equipos viven realidades distintas, ya que los Pumas se encuentran en un momento complicado, mientras que las Chivas van en ascenso.

El equipo de Efraín Juárez suma tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, con saldo de un empate (Tigres) y dos derrotas (FC Juárez y América).

Sin embargo, en sus dos últimos encuentros, termino siendo goleado, tanto por los Bravos (3-1) como por las Águilas (4-1) en el Clásico Capitalino.

Por tal motivo, el conjunto universitario llega con más dudas que certezas a este encuentro ante el tapatío y con la obligación de retomar la senda del triunfo para no despedirse prematuramente del Apertura 2025 de la Liga MX.

Por su parte, el Rebaño de Gabriel Milito no comenzó el semestre de la mejor manera, al sumar una sola victoria en sus primeras seis fechas.

No obstante, los rojiblancos reaccionaron justo a tiempo y apenas tienen un descalabro en sus últimos cinco duelos; han sumado 10 de los últimos 15 puntos disponibles.

En el duelo directo, los Pumas tienen una desventaja ante las Chivas: acumulan siete derrotas en sus últimos 10 enfrentamientos de Liga MX.

Además, no han podido ganarles en las últimas tres ocasiones que se han visto las caras, con saldo de un empate y dos derrotas.

Aunque, en el estadio Olímpico Universitario, los Pumas únicamente han sufrido dos descalabros en las últimas 10 visitas de las Chivas.

Horario y canales para ver EN VIVO Pumas vs Chivas