Pumas pierde a Efraín Juárez tras recibir dura sanción por “emplear lenguaje ofensivo y humillante”

Finalmente, luego un par de días de espera, los Pumas ya saben la cantidad de partidos de suspensión que recibió su director técnico, Efraín Juárez, tras haber sido expulsado en el Clásico Capitalino.

El pasado sábado, los Felinos fueron humillados (4-1) por el América sobre la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, con un doblete de Alejandro Zendejas, un gol de Raúl Zúñiga y un autogol de Álvaro Angulo.

A pesar de las cuatro anotaciones que recibieron, Keylor Navas terminó siendo “figura” al evitar que el marcador fuera todavía más abultado.

El tanto de la honra del conjunto auriazul lo consiguió Jorge Ruvalcaba, quien aprovechó un error de Sebastián Cáceres que se resbaló por las condiciones del terreno de juego.

Fue la única jugada de verdadero peligro que pudieron provocar los Pumas sobre la portería del América.

Los del Pedregal no pudieron conservar la ventaja en el Clásico Capitalino y recibieron cuatro goles en 28 minutos, durante la segunda mitad.

Uno de los momentos clave en el duelo fue la expulsión de Efraín Juárez, quien recibió la tarjeta roja directa antes del medio tiempo.

El director técnico del Club Universidad Nacional no se midió al momento de reclamarle al árbitro central, César Arturo Ramos, por una falta que señaló a favor de las Águilas.

Desde el punto de vista de Efra, Pedro Vite no había contactado con Allan Saint-Maximin, por lo que quedó molesto tras la decisión del experimentado silbante.

El dos veces mundialista le pidió que se controlara, pero Juárez no hizo caso y siguió protestando con evidente enfado, por lo que César Ramos no lo toleró y lo mandó al vestidor antes de tiempo.

La incógnita después de la humillación que recibieron los Pumas ante el América en el Clásico Capitalino era sobre cuantos partidos se perdería Efraín Juárez por la tarjeta roja.

Este martes, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) sacó el Reporte Disciplinario de la Jornada 11 y determinó la cantidad de juegos de suspensión que recibió el entrenador de los Pumas, de acuerdo con la cédula arbitral que presentó César Ramos.

“Causal 9: Emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante. (Expulsión). 2 partidos suspendidos”, se puede leer en el comunicado.