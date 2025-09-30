Toluca afronta la Campeones Cup ante LA Galaxy con el objetivo de ser campeón: “Tenemos hambre de gloria”

El Toluca se enfrenta esta noche a Los Ángeles Galaxy en la Campeones Cup 2025, con un solo objetivo en mente: conquistar el título.

Los Diablos Rojos se clasificaron a esta competición tras haber derrotado (1-3) al América en el Campeón de Campeones 2024-25 de la Liga MX, mientras que los Galácticos hicieron lo propio al ganar el trofeo de la Temporada 2024 de la Major League Soccer (MLS)

A pesar de que ya ha conseguido dos campeonatos con la institución escarlata, Antonio Mohamed no está conforme y sueña con “seguir construyendo historia”.

Por tal motivo, el Turco dejó en claro que su Toluca saldrá al Dignity Health Sports Park de California con la “motivación y exigencia” necesaria para arrebatarle el título al conjunto angelino.

“No hay mejor satisfacción que ganarlo, ese es el objetivo que tiene este grupo y por eso venimos, para buscar lo máximo que es ganar. El equipo tiene que competir hasta el final y tener esa hambre de gloria, que estoy seguro que nosotros tenemos”, declaró en conferencia de prensa.

El entrenador argentino también reconoció que el potencial que tienen Los Ángeles Galaxy, pero confía en que la calidad de sus “grandes futbolistas”.

“Tienen diferentes individuales, [pero] estamos preparados para defender muy bien y atacar bien. Realmente, sabemos el grado de dificultad que va a representar el partido y nos sentimos listos para afrontar este compromiso”, mencionó.

Respecto a la eterna comparación entre la Liga de México y la de Estados Unidos, el portero de los Diablos Rojos, Hugo González, aceptó que “en estos partidos es en donde se demuestra” cual es mejor.

“La rivalidad existe, se habla de cual está mejor o cual ido en ascenso, [pero] la rivalidad se gana y se muestra dentro de la cancha. Ha habido un progreso, últimamente, en la MLS, ha crecido, pero nosotros (Liga MX) estamos en un proceso constante de evolución, cada vez llegan jugadores de más renombre a la Liga en los últimos tiempos”, puntualizó el arquero mexicano.