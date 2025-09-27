Toluca suma cinco victorias al hilo; derrotan a Mazatlán en la Jornada 11

Mazatlán se coció en el infierno. Toluca se impuso con facilidad (3-1) a los Cañoneros en el Nemesio Díez, a pesar de haber jugado con un hombre menos todo el segundo tiempo. Con este triunfo, los Diablos Rojos suman cinco al hilo.

El arco de los mazatlecos empezó a vivir momentos de terror desde los primeros minutos del juego, cuando Robert Morales sacó un potente disparo con su pierna derecha que fue atajado por Ricardo Gutiérrez.

Al minuto 25, Héctor Herrera abrió el marcador con un extraordinario tiro desde fuera del área. El centrocampista mexicano recibió el balón y con un toque se lo acomodó para pegarle de parte interna y así mandarlo al fondo de la red.

Lee también: Revelan imágenes del posible jersey de visitante de México para el Mundial 2026

De tocar el cielo con su extraordinario gol, Herrera se fue a las regaderas a minutos del medio tiempo. El experimentado futbolista disputó un balón dividido, pero en la disputa talló con sus tachones a Jordan Sierra; el VAR intervino y HH se fue expulsado.

GOLAZO DE HH🧙‍♂️



Como en los viejos tiempos, Héctor Herrera le pega de forma magistral y la mete pegada al poste. @TolucaFC 1-0 @MazatlanFC pic.twitter.com/wshWj70RQs — FOX (@somos_FOX) September 28, 2025

Mazatlán arrancó con valentía el segundo tiempo, buscando el descuento para ponerle más sazón al juego y aprovechar su hombre extra en el terreno de juego.

Sin embargo, los mexiquenses doblaron su ventaja vía Bruno Méndez, que con un remate acrobático sumó su nombre a la lista de goleadores del juego.

Lee también: Rodrigo Huescas pelea el liderato de asistencias en la liga de Dinamarca

Ya en el 89', Paulinho ingresó al área, pero fue derribado por el arquero del Mazatlán y se marcó un penalti a favor de los choriceros. El artillero portugués no erró desde los 11 pasos y colocó el 3-0 en el electrónico.

En el suspiro final del juego, Benedetti aprovechó un tiro libre para darle el de la honra a su equipo con un gran cobro desde fuera del área, que fue desviado por un integrante de la barrera del Toluca.

Toluca duerme como líder de la competencia gracias a su diferencia de goles con Rayados.