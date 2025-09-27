Rodrigo Huescas continúa viviendo grandes momentos con el Copenhague en la Superliga Danesa, donde acaba de sumar una asistencia más y está en la pelea por el liderato de este rubro.

El lateral mexicano se ha colocado como uno de los mejores futbolistas nacionales en Europa, lo que lo ha llevado a ser amo y señor de la banda derecha de su equipo, sector donde se ha encargado de repartir asistencias desde el arranque de la temporada.

Este sábado, el canterano del Cruz Azul firmó una destacada actuación al conseguir una asistencia más para su cuenta personal, y que fue fundamental para la victoria del Copenhague de 2-1 sobre Sonderjyske en la Jornada 10 de la temporada.

El centro del mexicano desembocó en el 0-2 al minuto 56 del encuentro. Huescas puso el balón en el centro del área grande, dejando sin reacción a los defensas, para que Robert Vinicius consiguiera su doblete.

🚨🇩🇰 ASISTENCIA DE RODRIGO HUESCAS EN DINAMARCA!



LLEGA A 7 G+A EN LA TEMPORADA ENTRE CLUB Y SELECCION MEXICANA. 🔥



pic.twitter.com/BE8KMxKQPc — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) September 27, 2025

¿Cuántas asistencias lleva Rodrigo Huescas en Dinamarca?

Tras esta destacada actuación en la liga Danesa, el ex del Cruz Azul llegó a cuatro asistencias en lo que va del torneo. Esta cifra lo coloca en la pelea por el liderato, el cual está peleando con su compañero Mohamed Elyounoussi y con el delantero del Midtjylland Aral Şimşir.

Hace unas semanas, Rodrigo Huescas y el Copenhague debutaron en la presente edición de la UEFA Champions League frente al Bayer Leverkusen, partido donde el mexicano también colaboró con una asistencia.