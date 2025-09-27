Más Información

¡Podio para México!: Kenia Lechuga consigue medalla de bronce en el Mundial de Remo Shanghái 2025

¡Podio para México!: Kenia Lechuga consigue medalla de bronce en el Mundial de Remo Shanghái 2025

Jesús Olalde mete presión a su exequipo en el Clásico Capitalino: Pumas está obligado a ganarle al América

Jesús Olalde mete presión a su exequipo en el Clásico Capitalino: Pumas está obligado a ganarle al América

Jesús Olalde recuerda con orgullo su hat-trick al América: Fue como un sueño, lo disfruté al máximo

Jesús Olalde recuerda con orgullo su hat-trick al América: Fue como un sueño, lo disfruté al máximo

Lluvia emocionada por formar parte del Grand Prix de Amazonas 2025

Lluvia emocionada por formar parte del Grand Prix de Amazonas 2025

Lluvia define a la luchadora mexicana y asegura que es la mejor del mundo

Lluvia define a la luchadora mexicana y asegura que es la mejor del mundo

Kenia Lechuga vuelve a colocarse entre las mejores atletas de su disciplina al conquistar la presea de bronce en la Final femenil de sculls individual en el Mundial de remo, celebrado en China.

La mexicana, quien en 2023 fue subcampeona del mundo, logró el tercer lugar luego de terminar apenas dos segundos atrás de la ya experimentada estadounidense, Michelle Sechser, quien se llevó la medalla de oro.

Lee también

Lechuga, de 31 años de edad, atleta olímpica en 2016, 2020 y 2024, registró un tiempo de 07:32.23, detrás dela china Dandan Pan, que ganó plata.

Además, es la segunda medalla mundial que gana en esta prueba, pues hace dos años, logró la plata en Belgrado.

"Estoy muy contenta de tremenda temporada. Este año se vinieron muchos cambios de puro crecimiento, pude disfrutarla como nunca y también hice un equipo increíble de trabajo que se notó en la parte física y mental. Ahora a descansar un poco esta máquina para regresar el siguiente año más y más fuerte", escribió Kenia en su cuenta de Instagram.

La mexicana Kenia Lechuga conquista la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Remo
La mexicana Kenia Lechuga conquista la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Remo

Lee también

Google News

Noticias según tus intereses

TEMAS RELACIONADOS