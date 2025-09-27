¡Podio para México!: Kenia Lechuga consigue medalla de bronce en el Mundial de Remo Shanghái 2025

Kenia Lechuga vuelve a colocarse entre las mejores atletas de su disciplina al conquistar la presea de bronce en la Final femenil de sculls individual en el Mundial de remo, celebrado en China.

La mexicana, quien en 2023 fue subcampeona del mundo, logró el tercer lugar luego de terminar apenas dos segundos atrás de la ya experimentada estadounidense, Michelle Sechser, quien se llevó la medalla de oro.

Lechuga, de 31 años de edad, atleta olímpica en 2016, 2020 y 2024, registró un tiempo de 07:32.23, detrás dela china Dandan Pan, que ganó plata.

¡MÉXICO SE LLEVA EL BRONCE! 🥉🇲🇽



Felicitamos a Kenia Lechuga por su participación en el Campeonato Mundial de Remo en Shanghái, China, donde obtuvo la medalla de bronce en la prueba LW1x. ¡Orgullo total!#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/9GJQpxyMQj — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) September 27, 2025

Además, es la segunda medalla mundial que gana en esta prueba, pues hace dos años, logró la plata en Belgrado.

"Estoy muy contenta de tremenda temporada. Este año se vinieron muchos cambios de puro crecimiento, pude disfrutarla como nunca y también hice un equipo increíble de trabajo que se notó en la parte física y mental. Ahora a descansar un poco esta máquina para regresar el siguiente año más y más fuerte", escribió Kenia en su cuenta de Instagram.

