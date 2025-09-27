Eduardo Berizzo deja de ser el director técnico del León, el club agradece su "acto de nobleza"

El argentino Eduardo Berizzo dejó de ser el director técnico del León este sábado tras presentar su renuncia al club en un “acto de nobleza”, según detalla el equipo en un comunicado.

La renuncia de Berizzo se dio tras la derrota (2-0) de los Panzas Verdes en Ciudad Juárez. El timonel de 55 años llegó a la institución en septiembre del 2024, en pleno torneo Apertura. Luego de 44 encuentros disputados a lo largo de 383 días, el técnico sudamericano dejó el banquillo esmeralda.

“Hoy por la mañana, en un acto de nobleza pocas veces visto en el futbol, Eduardo Berizzo nos ha compartido que su etapa como Director Técnico del Club León concluye, presentando su renuncia aceptada por el Club, de común acuerdo”, compartió León en un comunicado.

Lee también Martín Anselmi se encuentra en el radar de León

“Esta decisión, muy dolorosa para nosotros, honra la trayectoria personal y profesional de Eduardo: un hombre íntegro y lleno de valores deportivos, que siempre puso por delante las necesidades del grupo, del equipo, de los jugadores y de las personas que formamos parte de la institución, antes que las suyas”, añadió el club, que también agradeció al cuerpo técnico del argentino.

En los 44 partidos que Berrizo dirigó a León, el equipo sumó 15 triunfos, logró 11 empates y cayó en 18 ocasiones. Los esmeraldas cerraron el mes de septiembre sin una sola victoria en Liga MX. La última victoria del conjunto felino fue el (3-0) ante Querétaro el 30 de agosto, su único triunfo en los últimos seis juegos disputados.

Lee también La Leagues Cup se podría jugar en México: según dice Don Garber, comisionado de la MLS

León se mantiene en la décima posición, aún en zona de Play-In, con 12 unidades. Chivas (11), Atlético San Luis (10), Santos Laguna (10) y Necaxa (9) podrían superarlo en la Jornada 11 en caso de ganar sus respectivos encuentros.