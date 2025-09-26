Juárez calla el rugido de León; se queda con la victoria en el Estadio Olímpico Benito Juárez

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría sin una solitaria emoción, los “Bravos” de Juárez despertaron: Óscar Estupiñan cobró un penal que marcó la caída (2-0) de la “Fiera” de León.

Bajo la noche del Estadio Olímpico Benito Juárez, los “Bravos” impusieron un dominio que apagó por completo el rugido de la “Fiera”, apropiándose de los tres puntos correspondientes a la onceava fecha del Apertura 2025.

La caída de la escuadra esmeralda quedó sellada cuando José Rodríguez anotó de cabeza en el minuto sesenta y tres, hundiendo aún más a los “Panzas Verdes” en la tabla.

Y es que, para este compromiso, los “Bravos” de Juárez llegaron después de propinarle tres goles a los auriazules de Pumas. Con el ánimo en alto, visitarán a los rojinegros de Atlas en la próxima fecha del torneo.

Mientras que, por su parte, León buscará reencontrarse con la victoria ante los vigentes campeones del balompié mexicano: los “Diablos Rojos” de Toluca.