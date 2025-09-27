Mundial Sub-20: FIFA dio a conocer en qué partido hará su debut la mexicana Katia Itzel García

La Copa Mundial Sub-20 de la FIFA contará con la participación de la arbitra mexicana Katia Itzel García, quien pitará el partido entre Italia y Australia, en el debut de ambas selecciones en el torneo.

García, de 33 años, estará acompañada por sus compatriotas Karen Díaz y Sandra Ramírez, como abanderadas, en una tripleta 100 por ciento mexicana, así lo dio a conocer la FIFA. El encuentro correspondiente al Grupo D se llevará a cabo este domingo 28 de septiembre.

El estadio Elías Figueroa Brender, casa del Santiago Wanderers de la Liga de Ascenso de Chile, será sede del debut de García en una Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, convirtiéndose en la primera mujer mexicana con esta distinción; mismo caso de sus compañeras Karen Díaz y Sandra Ramírez.

Italia hará su presentación tras haber caído en la final del torneo en 2023 ante Uruguay. Australia, por su parte, no vio acción en la última Copa Mundial Sub-20 tras haber caído en la clasificación asiática ante Uzbekistán.

¿Quién es Katia Itzel García?

Nació en Ciudad de México en 1992 y estudió Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), según indica su ficha en la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Debutó como árbitra amateur en 2015 y un año más tarde llegó al profesionalismo. Ha pitado finales en categorías inferiores de la Liga MX, además de finales en la Liga MX Femenil. En el ámbito internacional, García ha pitado torneos femeniles de la Concacaf con límite de edad, además de la Copa Mundial Sub-17 Femenil de la FIFA en 2022, celebrada en India; además de los Juegos Olímpicos de París 2024.

¿En dónde y a qué hora ver EN VIVO el debut de Katia Itzel García en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA?

Katia Itzel García hará su debut como árbitra en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en la presentación de la subcampeona, Italia, ante Australia.

Italia vs Australia