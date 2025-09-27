Más Información

Guillermo Ochoa vuelve a perder en su segunda titularidad con el AEL Limassol; su equipo sigue sin poder anotar

América vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico Capitalino; HOY, sábado 27 de septiembre

Atlético de Madrid corta la racha triunfal del Real Madrid con una abultada goleada (5-2)

Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 11, HOY sábado 27 de septiembre

¡Podio para México!: Kenia Lechuga consigue medalla de bronce en el Mundial de Remo Shanghái 2025

Luego de la escandalosa goleada que sufrió Guillermo Ochoa en su debut con el AEL Limassol (5-0), se esperaba que su segundo encuentro en Chipre terminara con resultados alentadores, sobre todo por que se presentaba ahora en su estadio, el Alphamega Stadium. Pero, no fue así.

Pues el conjunto del guardameta ex del , perdieron de nueva cuenta, 2-0, ante el Akritas Chlorakas. Los goles cayeron en la segunda mitad del duelo, al minuto 66 y 76, ambos anotados por Andreas Athanasiou,

Guillermo Ochoa fue humillado al recibir impresionante goliza en su presentación con el AEL Limassol de Chipre / FOTO: ael_fc_official
¿Cómo fueron los goles que le anotaron hoy a Memo Ochoa?

Es importante decir que a comparación al primer partido de 'Paco Memo' en Chipre, en este si tuvo un par de intervenciones que salvaron al Limassol de que la derrota hubiera sido más abultada.

Sin embargo, el ataque rival supo doblegar la mala defensa que protege el arco de Ochoa, por lo que el guardameta de 40 años de edad, no pudo evitar el nuevo descalabro de los suyos.

Con esto, Ochoa, quien sueña con asistir a su sexta Copa del Mundo, registra siete goles en contra en dos partidos con su nuevo equipo en Europa. Duro arranque para el mexicano.

