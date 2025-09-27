Más Información

América vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico Capitalino; HOY, sábado 27 de septiembre

Atlético de Madrid corta la racha triunfal del Real Madrid con una abultada goleada (5-2)

Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 11, HOY sábado 27 de septiembre

¡Podio para México!: Kenia Lechuga consigue medalla de bronce en el Mundial de Remo Shanghái 2025

Jesús Olalde mete presión a su exequipo en el Clásico Capitalino: Pumas está obligado a ganarle al América

América disputa esta noche su segundo Clásico del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, cuando reciban a los Pumas en el estadio Ciudad de los Deportes.

El Clásico Capitalino vivirá una edición más entre Águilas y universitarios en actividad de la Jornada 11; por el orgullo de la capital y la urgencia de salir con los tres puntos.

Los azulcrema, cuartos de la tabla con 21 puntos, buscan mantenerse en la parte alta de la clasificación y al acecho del líder Cruz Azul que los supera por tres unidades en el campeonato.

Por su parte, los dirigidos por Efraín Juárez tienen prohibido perder ante su acérrimo rival y salir de los puestos de Play in; son novenos con 13 puntos y una derrota podría dejarlos fuera de los puestos importantes.

Efraín Juárez compartió conmovedor mensaje luego del triunofo de Pumas y reveló que Aaron Ramsey lloró en el vestidor por su anotación / FOTO: Imago7
América no contará con Henry Martín, Jonathan dos Santos y la baja que ya se sabía de Dagoberto Espinoza; el Club Universidad no tendrán a José Caicedo por suspensión.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Pumas?

Los Pumas visitan el estadio Ciudad de los Deportes para enfrentar al América. El Clásico Capitalino vivirá una edición más y te contamos los detalles.

  • Fecha: Sábado 27 de septiembre
  • Horario: 21:00
  • Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

También podrás seguir el minuto a minuto de todas las acciones aquí en EL UNIVERSAL Deportes.

América previo al encuentro frente a Monterrey. FOTO: IMAGO7

