América vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico Capitalino; HOY, sábado 27 de septiembre

América disputa esta noche su segundo Clásico del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, cuando reciban a los Pumas en el estadio Ciudad de los Deportes.

El Clásico Capitalino vivirá una edición más entre Águilas y universitarios en actividad de la Jornada 11; por el orgullo de la capital y la urgencia de salir con los tres puntos.

Los azulcrema, cuartos de la tabla con 21 puntos, buscan mantenerse en la parte alta de la clasificación y al acecho del líder Cruz Azul que los supera por tres unidades en el campeonato.

Por su parte, los dirigidos por Efraín Juárez tienen prohibido perder ante su acérrimo rival y salir de los puestos de Play in; son novenos con 13 puntos y una derrota podría dejarlos fuera de los puestos importantes.

América no contará con Henry Martín, Jonathan dos Santos y la baja que ya se sabía de Dagoberto Espinoza; el Club Universidad no tendrán a José Caicedo por suspensión.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Pumas?

Fecha: Sábado 27 de septiembre

Horario: 21:00

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX Premium

También podrás seguir el minuto a minuto de todas las acciones aquí en EL UNIVERSAL Deportes.

