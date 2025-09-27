Más Información

América vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico Capitalino; HOY, sábado 27 de septiembre

Atlético de Madrid corta la racha triunfal del Real Madrid con una abultada goleada (5-2)

Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 11, HOY sábado 27 de septiembre

¡Podio para México!: Kenia Lechuga consigue medalla de bronce en el Mundial de Remo Shanghái 2025

Jesús Olalde mete presión a su exequipo en el Clásico Capitalino: Pumas está obligado a ganarle al América

La Liga MX tiene este sábado seis partidos que prometen goles, drama y muchas emociones. América que recibe a los Pumas será seguramente el duelo más esperado por miles de aficionados.

La Jornada arranca a las 17:00 horas (horario del Centro de México), con tres encuentros: Pachuca vs San Luis, Atlas-Necaxa y Puebla contra Chivas (que se pospuso por condiciones climáticas).

Así luce el Estadio Cuauhtémoc, momentos antes del encuentro entre Puebla y Chivas en la fase regular del Apertura 2025 - Foto: @medranoazteca en X
Al terminar, dos juegos más. Monterrey recibe a Santos en punto de las 19:00 horas, mientras que Toluca hará lo propio con Mazatlán.

Finalmente, y como plato principal de la Fecha 11, América abre las puertas del estadio Ciudad de los Deportes para recibir a los Pumas de Keylor Navas y Aaron Ramsey.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 11 de la Liga MX?

Pachuca vs San Luis

  • Sede: Estadio Hidalgo
  • Horario: 5:00 pm
  • Transmisión: Caliente TV, Fox

Atlas vs Necaxa

  • Sede: Estadio Jalisco
  • Horario: 5:00 pm
  • Transmisión: Vix Premium

Puebla vs Chivas:

  • Sede: Estadio Cuauhtémoc
  • Horario: 5:00 pm
  • Transmisión: Azteca 7

Toluca vs Mazatlán

  • Sede: Estadio Nemesio Diez
  • Horario: 7:00 pm
  • Transmisión: Caliente TV, Fox

Rayados vs Santos

  • Sede: Estadio BBVA
  • Horario: 7:00 pm
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, Vix Premium

América vs Pumas

  • Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
  • Horario: 9:05 pm
  • Transmisión: Canal 5, TUDN, Vix Premium
Guillermo Martínez y Álvaro Fidalgo con Pumas y América, respectivamente - Fotos: Imago7
