Liga MX: Horario y dónde ver EN VIVO los partidos de la Jornada 11, HOY sábado 27 de septiembre

América vs Pumas: Horario y canales para ver EN VIVO el Clásico Capitalino; HOY, sábado 27 de septiembre
La Liga MX tiene este sábado seis partidos que prometen goles, drama y muchas emociones. América que recibe a los Pumas será seguramente el duelo más esperado por miles de aficionados.
La Jornada arranca a las 17:00 horas (horario del Centro de México), con tres encuentros: Pachuca vs San Luis, Atlas-Necaxa y Puebla contra Chivas (que se pospuso por condiciones climáticas).
Al terminar, dos juegos más. Monterrey recibe a Santos en punto de las 19:00 horas, mientras que Toluca hará lo propio con Mazatlán.
Finalmente, y como plato principal de la Fecha 11, América abre las puertas del estadio Ciudad de los Deportes para recibir a los Pumas de Keylor Navas y Aaron Ramsey.
¿Cuándo y dónde ver los partidos de la Jornada 11 de la Liga MX?
Pachuca vs San Luis
- Sede: Estadio Hidalgo
- Horario: 5:00 pm
- Transmisión: Caliente TV, Fox
Atlas vs Necaxa
- Sede: Estadio Jalisco
- Horario: 5:00 pm
- Transmisión: Vix Premium
Puebla vs Chivas:
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Horario: 5:00 pm
- Transmisión: Azteca 7
Toluca vs Mazatlán
- Sede: Estadio Nemesio Diez
- Horario: 7:00 pm
- Transmisión: Caliente TV, Fox
Rayados vs Santos
- Sede: Estadio BBVA
- Horario: 7:00 pm
- Transmisión: Canal 5, TUDN, Vix Premium
América vs Pumas
- Sede: Estadio Ciudad de los Deportes
- Horario: 9:05 pm
- Transmisión: Canal 5, TUDN, Vix Premium
