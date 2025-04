Eduardo Berizzo estalla contra Infantino; “La FIFA no es una organización íntegra”

El sueño del Club León de estar en el Mundial de Clubes se desvanece con el paso de los días. Y mientras la incertidumbre crece, Eduardo Berizzo no se quedó callado. El técnico de La Fiera explotó contra Gianni Infantino por sus recientes declaraciones, donde prácticamente descartó al equipo esmeralda de la justa internacional.

Un día antes del duelo ante Cruz Azul, el presidente de la FIFA declaró en Estados Unidos que el último boleto al Mundial lo disputarán entre Club América y LAFC. La frase cayó como bomba en el campamento de la Fiera.

Para Berizzo, las palabras de Infantino no fueron solo inoportunas, sino completamente fuera de lugar. El argentino fue tajante al señalar que el mandamás del futbol mundial debió mantenerse al margen hasta conocer el fallo del TAS.

"No voy a descubrir nada describiendo a los conductores de una organización totalmente sospechada de irregularidad. Me parecieron imprudentes, innecesarias, inconvenientes. El presidente de la FIFA no puede expresarse en un supuesto reemplazo sin esperar la resolución. Me parece que sus palabras tienen un peso significativo y no debió expresarse, debió mantenerse neutro al crear la resolución del TAS", confesó ante los medios de comunicación.

Lejos de bajar el tono, el técnico del León cuestionó la integridad de la FIFA. Dijo que la organización no ha demostrado ser transparente y dejó entrever que detrás de todo podría haber intereses ocultos.

"La FIFA debe demostrar que es una organización íntegra y no lo es. En el pasado no lo ha sido. No solo con nuestra eliminación, sino con todo esto que supone un arreglo, un interés oculto para ver qué equipo va, quiénes no, por qué van equipos, por qué otros se van o te eliminan. Mientras no exista una claridad, transparencia sobre eso, siempre seguirán siendo sospechados".

Además, Berizzo hizo un llamado al TAS para que no se deje influenciar por figuras como Infantino. Consideró que sus declaraciones no solo afectan el proceso, también dañan la credibilidad del futbol.

"Ojalá no se deje el TAS empapar o condicionar por opiniones como la del presidente de la FIFA, totalmente fuera de lugar. Una persona íntegra debió esperar que el TAS falle. Vivimos en un futbol, en unas organizaciones e instituciones que en vez de representar transparencia y ejemplo para todos los ciudadanos, cada vez nos hacen sospechar más y nos hacen sentir pequeños frente a lo que pasa. En un futbol donde todo el mundo debiese sentirse respaldado, sentirse parte y orgulloso parte de, a veces te dan ganas de salir corriendo".

La molestia del técnico también alcanzó a la Federación Mexicana de Futbol. Berizzo lamentó que no haya alzado la voz en defensa de León, pese a ser un club representante de la Liga MX.

“Te sientes maltratado, te sientes parte de un futbol que lo conduce gente que se acomoda con intereses subterráneos…”, reclamó. Aseguró que esperaba un posicionamiento similar al de Concacaf, pero recibió silencio absoluto.

Por ahora, el León sigue esperando la resolución del TAS. Pero mientras el tiempo pasa, también se agota la esperanza de ver a La Fiera en el Mundial de Clubes.

