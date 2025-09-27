Más Información

Exjugador de Cruz Azul acusa que hubo sobornos hacia Felipe Ramos Rizo para perjudicar a la Máquina

Puebla y Chivas jugarán bajo amenaza de lluvia; pronóstico del tiempo apunta a tormenta eléctrica

Eduardo Berizzo deja de ser el director técnico del León, el club agradece su "acto de nobleza"

La Leagues Cup se podría jugar en México: según dice Don Garber, comisionado de la MLS

Mundial Sub-20: FIFA dio a conocer en qué partido hará su debut la mexicana Katia Itzel García

En el2003, hubo un partido entre Cruz Azul y Jaguares de Chiapas el 10 de mayo, que hoy, un exdefenesa de La Máquina recuerda por haber perdido por culpa del árbitro.

Aquel lejano duelo, que pitó Felipe Ramos Rizo, terminó con un 1-0 a favor del equipo extinto de la Liga MX, y con un jugador celeste expulsado. Todo esto pese a que Cruz Azul venía de ganarle a Boca Juniors y a River Plate en la Copa Libertadores.

¿Quién acusó a Felipe Ramos Rizo de haber sido sobornado para perjudicar a Cruz Azul?

Se trata de Melvin Brown, quien recientemente, en el programa 'Los Secretos del Vestidor', no se guardó nada contra las acciones del silbante en aquella disputa.

"Fui a River y le gané 3-0... y fuimos aBoca y le quitamos el invicto. ¿Cómo van a venir a ganarnos los Jaguares? Después te enteras que nos robaron, arreglaron el partido. Hay cheques para uno que está en una televisora, que era árbitro, hay evidencia. Un amaño de juego por medio de un árbitro", dijo en el poscast.

En el partido de la Jornada 18, Ricardo Osorio fue expulsado al minuto 75, cuando La Máquina perdía debido a un gol de Filomeno Lucio marcado apenas al minuto nueve de la primera mitad.

