América vs Pumas EN VIVO - Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

El picante festejo de Pumas Sub-21, tras vencer al América en Coapa

Resultado: Atlas vence a Necaxa con penal de último minuto y rompe sequía de casi tres meses sin triunfo

Resultado: Chivas se impone ante Puebla; pinta de rojiblanco el Estadio Cuauhtémoc y deja la tormenta atrás

Resultado: Pachuca se reencuentra con el triunfo; derrota al Atlético de San Luis en el Estadio Hidalgo

El paraguayo Diego González se plantó al borde del área grande para ejecutar el tiro penalti que le dio a Atlas su primera victoria en casi tres meses. De la mano de su histórico director técnico, Diego Cocca, el conjunto rojinegro acabó con la sequía en Liga MX.

Desde la Jornada 1 que los Zorros no lograban sumar de a tres en el Apertura 2025. Solo el indefenso Puebla fue capaz de darle a Atlas — y Necaxa — el que era su único triunfo previo a este compromiso. El zurdazo de González rompió un empate a dos goles que ambos equipos estaban protagonizando en un partido de idas y venidas.

Cocca, arquitecto del bicampeonato de Atlas hace unos años, volvió a casa para llevar de nueva cuanta a los tapatíos a planos estelares. El estilo de juego meticuloso, precavido y letal al ataque se hizo sentir y con ello sacó la victoria en condición de local.

El tanto de González hizo estallar al estadio Jalisco que no había visto ganar al Atlas en todo el semestre. Con los tres puntos obtenidos en casa, el cuadro rojinegro ahora supera en puntos (10) a Necaxa (9) y se ubica en la posición 14, dos por encima de los Rayos.

