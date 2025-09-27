América vs Pumas: ¿Quién tiene la plantilla más cara del Clásico Capitalino?

América y Pumas protagonizan una nueva edición del Clásico Capitalino, donde hay más en juego que solo tres puntos.

Las Águilas y los Felinos se vuelven a ver las caras en uno de los partidos más pasionales del futbol mexicano.

Sobre la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, dos de los equipos más grandes de la Liga MX medirán fuerzas, en duelo correspondiente a la Jornada 11 del Apertura 2025.

Con distintas realidades, estas instituciones se enfrentan este sábado 27 de septiembre en un compromiso que podría encaminar el rumbo de cada una.

De momento, el América se encuentra en la cuarta posición de la tabla general, con 21 puntos, por lo que mantiene vive su lucha por el superliderato.

Por su parte, los Felinos se posicionan en el decimoprimer lugar de la clasificación, con 13 unidades, es decir, actualmente están fuera de la zona del Play-In.

Por tal motivo, esta edición del Clásico Capitalino será más que importante para los dos clubes, de cara a la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Quién tiene la plantilla más cara del Clásico Capitalino entre América y Pumas?

De acuerdo con Transfermarkt, la plantilla del América tiene un valor de 125.69 millones de dólares en la actualidad.

El futbolista más caro de las Águilas es Allan Saint-Maximin, con un costo de 15.21 millones de dólares.

Mientras que el plantel de los Pumas está valuado en 48.27 millones de dólares, es decir, 77.42 menos que la del conjunto azulcrema.

El jugador más caro de los Felinos es Pedro Vite, quien está tasado en 5.85 millones de dólares.