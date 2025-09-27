Revelan imágenes del posible jersey de visitante de México para el Mundial 2026

Más Información

Siguen siendo meses los que separan a México de recibir su tercera Copa del Mundo, pero poco a poco comienzan a esparcirse imágenes sobre los posibles jersey de la Selección Mexicana para el , los cuales emocionan a la afición.

Hace unos días se dieron a conocer las mascotas oficiales para esta edición mundialista. Estados Unidos, Canadá y México contaran con su propia mascota que le dará vida a cada país, y hasta a las ciudades sedes.

Sin embargo, lo que más expectativas genera en los aficionados es saber cómo serán los uniformes de su selección para el Mundial de 2026. Desde hace un par de meses han comenzado a circular los posibles jerseys para México, pero todavía no hay nada confirmado.



¿Cómo sería el jersey visitante de México para el Mundial 2026?

De acuerdo con la filtración de César Patricio, periodista deportivo, la playera visitante de la Selección Mexicana sería blanca. Este periodista mostró en su video lo que sería la etiqueta interna de la camisa, lo que representa su originalidad.

En el video compartido por la persona antes mencionada, se puede observar que el jersey es completamente blanco con cuello v, el cual combina el rojo con el verde. De igual manera, en las mangas resaltan tres líneas de los mismos colores.

Cabe destacar que el patrocinador seguirá siendo Adidas. Sin embargo, el diseño no gustó del todo a los internautas, quienes consideran es un diseño muy simple para la Selección Mexicana que será anfitriona del Mundial 2026.

