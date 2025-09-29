Liga MX: ¿Cómo marcha la tabla general del Apertura 2025 tras la Jornada 11?

La Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX finalizó este domingo 29 de septiembre, con la victoria (2-0) de Tijuana sobre Cruz Azul.

De esta manera, una fecha del actual torneo terminó y cada vez está más cerca la fiesta grande del futbol mexicano.

Únicamente quedan seis jornadas por delante para que arranque la Liguilla, por lo que los puntos se vuelven todavía más necesarios.

Como es habitual, esta última fecha estuvo llena de emociones y, sobre todo, de goles. No hubo un solo partido que terminara 0-0.

Incluso, hubo tres partidos en los que se marcaron cuatro anotaciones o más: Atlas 3-2 Necaxa, Toluca 3-1 Mazatlán FC y América 4-1 Pumas.

Desde que comenzaron la acciones el pasado viernes, los goles no se hicieron esperar, ya que FC Juárez derrotó (2-0) a León.

El sábado la cartelera se tuvo que compactar, debido a que el duelo entre Puebla y Chivas se reprogramó por la intensa lluvia que afectó el césped del estadio Cuauhtémoc.

En total, se jugaron seis compromisos durante la jornada sabatina y, en la dominical, únicamente dos.

Los resultados más sorpresivos fueron la goleada (4-1) del América ante Pumas en el Clásico Capitalino y la caída de Cruz Azul con Tijuana; la Máquina perdió su de 10 partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Luego de la Jornada 11 del Apertura 2025, Joao Pedro (Atlético San Luis) se mantiene como el líder de la tabla de máximos goleadores con ocho anotaciones, pero lo sigue de cerca Paulinho (Toluca) con siete.

Mientras que Alexis Vega es el mejor asistidor del torneo al contar con siete pases para gol en las 11 fechas que se han disputado hasta el momento.

¿Cómo marcha la tabla del Apertura 2025 de la Liga MX tras la Jornada 11?



