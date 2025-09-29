Cruz Azul es víctima de los MEMES al perder su invicto con Tijuana en el retiro de Jesús Corona

Finalmente, un equipo fue capaz de derrotar al Cruz Azul en el Apertura 2025 de la Liga MX: el Tijuana.

La Máquina de Nicolás Larcamón parecía invencible, pero no pudo derrotar a los Xolos en el estadio Caliente y se llevó su primera derrota luego de 10 jornadas.

El equipo celeste perdió su invicto en el torneo y el privilegio de ser el único de los 18 del futbol mexicano que todavía no sabía lo que era caer.

Desafortunadamente para los celestes, Jorge Rodarte recibió la tarjeta roja directa antes de se cumplieran 10 minutos en el cronómetro y se marchó a las regaderas antes de tiempo.

El defensa central mexicano cometió una falta sobre Adonis Preciado y el silbante no dudó en expulsarlo, aunque el VAR intervino para echar atrás la acción, pero no fue así y Cruz Azul se quedó con 10.

El conjunto fronterizo no desaprovechó la oportunidad de jugar con superioridad numérica y metió en aprietos a los de la Noria que no pudieron reaccionar.

Con goles de Domingo Blancoy Mourad El Ghezouani, el Tijuana se impuso a Cruz Azul en el estadio Caliente y se quedó con un triunfo más que importante, sobre todo porque fue en el marco de la despedida de Jesús Corona de los terrenos de juego.

Chuy, quien hizo historia con La Máquina, tomó la decisión retirarse enfrentándose a su exequipo y tuvo la oportunidad de disputar 12 minutos.

El portero mexicano jugó 14 años con la camiseta celeste y conquistó siete trofeos, por lo que es considerado uno de los ídolos de la última época.

Con los Xolos, apenas estaba por cumplir dos años y terminó con 23 partidos jugados y terminó con 31 goles en contra y con cinco porterías imbatidas.

En la emotiva despedida de Jesús Corona, el Cruz Azul no pudo con el Tijuana y se llevó su primer descalabro en el Apertura 2025 de la Liga MX.

Además, ahora se encuentra en la cuarta posición de la clasificación general con 24 puntos, aunque por la diferencia de goles (+7) está por debajo del América.

