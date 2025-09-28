Brunetta y Marcelo Flores impulsan victoria de Tigres sobre Querétaro

Tigres selló una victoria de 2-0 sobre los Gallos Blancos del Querétaro, aunque ese resultado pudo haber sido mayor de haber aprovechado todas las oportunidades que se le presentaron.

En menos de 10 minutos, los felinos registraron tres ocasiones claras de gol. Ángel Correa exigió a Guillermo Allison con un potente disparo que buscaba la base del poste; al negarle el gol al argentino, el rebote le cayó Marcelo Flores, quien tampoco consiguió mandar el balón al fondo de la red.

Tigres seguía buscando abrir el marcador, pero ninguno de sus intentos los lograron dirigir al fondo del arco queretano, y eso comenzó a desesperar a la escuadra universitaria.

Lee también: Sebastián Cáceres compara a su compañero Alejandro Zendejas con Leo Messi por esta razón

Tuvo que pasar media hora para por fin ver un gol. Marcelo Flores se combinó con Correa, quien encontró a Juan Brunetta dentro del área queretana y con dos toques se encargó de capitalizar esta oportunidad.

Los últimos 15 minutos fueron una pesadilla para Querétaro. Los Gallos se quedaron con uno menos tras una innecesaria entrada de Mateo Coronel sobre Joaquim al minuto 42.

Ya en la segunda parte, el equipo de Guido Pizarro arrancó siendo superior al cuadro local que estaba con un futbolista menos.

Lee también: David Faitelson coloca a Raúl Jiménez en el Top 5 de los mejores jugadores mexicanos de la historia

Al 57', Marcelo Flores encontró el premio al destacado juego que estaba teniendo. Tras un cabezazo rechazado por un defensa, el joven mexicano aprovechó el rebote para romperle la portería a Allison y hacer el segundo de la noche.

En el tramo final del juego, Pablo Barrera tuvo la oportunidad para descontar al pararse sobre el manchón de penalti, pero su disparo terminó en las gradas. Una vez finalizado el juego, un par de jugadores de Tigres se acercaron al veterano futbolista para consolarlo tras su falla.

Con esta victoria, los felinos se mantuvieron en la quinta posición de la clasificación con 22 unidades. Por su parte, los Gallos siguen como penúltimos del Apertura 2025 con tan solo ocho puntos.