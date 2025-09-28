Sebastián Cáceres compara a su compañero Alejandro Zendejas con Leo Messi por esta razón

Alejandro Zendejas tuvo una noche de ensueño frente a los Pumas en el Clásico Capitalino.

El volante azulcrema firmó un doblete con las Águilas para vencer (4-1) a los auriazules.

Luego de la gran exhibición ante el Club Universidad, Sebastián Cáceres, central de los emplumados, elogió a su compañero quien firmó un doblete en el estadio Ciudad de los Deportes.

Lee También América aplasta a los Pumas y se queda con el Clásico Capitalino

“Fue un partidazo de él (Zendejas). El segundo gol que hace, la pica y le digo, ‘hiciste casi el mismo gol que hace Messi contra el Betis", dijo entre risas el charrúa.

América pudo revertir la situación hasta el segundo tiempo del Clásico Capitalino, luego de irse al descanso en desventaja gracias a la anotación de Jorge Ruvalcaba.

Lee También Efraín Juárez: Esta sería la razón por la que fue expulsado en el América vs Pumas

“Sabíamos que era cuestión de seguir trabajando, seguir insistiendo lo que habíamos hecho en el primer tiempo, hasta que lo hicimos mejor en el segundo”, comentó el sudamericano.

“La única ocasión que tuvieron fue esa y que fue por una jugada circunstancial que yo me resbalo”, agregó Cáceres, quien se cayó en el tanto de los Pumas para abrir el marcador.