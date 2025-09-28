Efraín Juárez: Esta sería la razón por la que fue expulsado en el América vs Pumas

Los Pumas de Efraín Juárez fueron vapuleados (4-1) por el América en una edición más del Clásico Capitalino, que también registró la expulsión del estratega mexicano en los minutos finales del primer tiempo.

Desde su carrera en Atlético Nacional, Efraín ha mostrado que vive los partidos con mucha intensidad, incluyendo constantes reclamos hacia el silbante central o compañía, algo que le pasó factura el día de ayer.

Esta edición del Clásico Capitalino registró una que otra discusión entre los propios futbolistas, algo sumamente normal en esta clase de partidos, donde la pasión se desborda de la grada a la cancha. Todo ese sentir empapó al técnico auriazul que mostró su frustración por las faltas marcadas a favor del América.

¿Por qué Efraín Juárez fue expulsado?

César Arturo Ramos fue el encargado de impartir justicia en este eléctrico duelo, pero las decisiones del nazareno en el terreno de juego no fueron bien vistas por Efraín, quien expresaba su descontento con un par de ellas.

De acuerdo con el reportero León Lecanda de ESPN, Efraín Juárez le habría gritado "chinguen a su madre todos", haciendo referencia al cuerpo arbitral encabezado por el experimentado César Ramos, quien inmediatamente expulsó al técnico.

¡Efraín Juárez se va expulsado! ❌



El director técnico de los Pumas recibe la tarjeta roja directa por parte de César Arturo Ramos Palazuelos 🟥 pic.twitter.com/wixo8m4r7d — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 28, 2025

Esta es la tercera ocasión en la que Juárez es expulsado como entrenador de Pumas. Dos de sus tarjetas rojas fueron la temporada pasada, una en fase regular y la otra en Liguilla.

Pumas enfrentará a Chivas en la Jornada 12 del Apertura 2025, partido que Efraín Juárez no dirigirá por la expulsión en este juego.