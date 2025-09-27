Clásico Capitalino: Confirmado el XI titular de los Pumas para enfrentar al América

Más Información
Todo está listo para que comience una nueva edición del Clásico Capitalino, uno de los más pasionales del futbol mexicano.
El América y los Pumas se vuelven a ver las caras en un duelo que mucha historia. No solamente se juegan los tres puntos.
Los del Pedregal están obligados a quedarse con la victoria en el estadio Ciudad de los Deportes para dar un golpe de autoridad y demostrar que realmente están para cosas importantes en el Apertura 2025 de la Liga MX.
En esta partido, correspondiente a la Jornada 11, la necesidad es mayor para el equipo de Efraín Juárez, si anhela clasificar a la Fiesta Grande del futbol mexicano.
El triunfo le permitiría afianzar en la zona del Play-In, donde se ha tambaleado en las dos últimas fechas porque no ha podido sumar de a tres.
Para buscar la victoria sobre las Águilas, los Pumas saldrán con 11 titular completamente diferente a lo que están acostumbrados.
El director técnico auriazul se vio en la necesidad de realizar varias modificaciones en su cuadro inicial para visitar a la escuadra de Coapa.
¿Cuál será el XI titular de los Pumas para enfrentarse al América?
Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Ángel Azuaje y Álvaro Angulo; Santiago Trigos, Adalberto Carrasquilla, Aaron Ramsey; Pedro Vite, Jorge Ruvalcaba y José Juan Macías.
Efraín Juárez apostó por hacer varios cambios y sorprendió con algunas sorpresas, como las titularidades de Aaron Ramsey, Ángel Azuaje y José Juan Macías.
Cabe recordar que José Caicedo no podrá ver acciones, tras haber sido expulsado en el partido a media semana contra FC Juárez.
Mientras que en la banca auriazul estarán Rubén Duarte, Guillermo Martínez, Alan Medina, Rodrigo López, Pablo Monroy, Ulises Rivas, Miguel Paul, Stanley García y Santiago López.