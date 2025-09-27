Más Información

América vs Pumas EN VIVO - Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga MX

El picante festejo de Pumas Sub-21, tras vencer al América en Coapa

Dicen que el nacimiento del comienza desde las Fuerzas Básicas y se confirma con acciones como las de hoy en la categoría Sub-21.

El cuadro auriazul se impuso (0-1) con gol de Misael Torres al minuto 46, en las instalaciones de Coapa y el festejo del triunfo no gustó nada a la nación americanista.

Al término del encuentro en el Nido, todo el plantel y el staff del Club Universidad Nacional se tomaron una foto del recuerdo en la Cancha 1, pero el cuadro juvenil aprovechó para burlarse del acérrimo rival.

Los jóvenes universitarios imitaron los festejos de Cuauhtémoc Blanco y de Henry Martín, dos referentes del americanismo en las últimas décadas.

La categoría Sub-19 se impuso a Pumas

El plantel Sub-19 del América se impuso en penaltis a los Pumas, luego de un empate a dos goles en tiempo regular.

Por los azulcrema anotaron Oswaldo Sánchez (31’) y Jovani Valle (49’) y por parte de los auriazules Axel Trujillo (54’) y Jan Zapata (90’).

