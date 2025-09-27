El picante festejo de Pumas Sub-21, tras vencer al América en Coapa

Dicen que el nacimiento del Clásico Capitalino comienza desde las Fuerzas Básicas y se confirma con acciones como las de hoy en la categoría Sub-21.

El cuadro auriazul se impuso (0-1) con gol de Misael Torres al minuto 46, en las instalaciones de Coapa y el festejo del triunfo no gustó nada a la nación americanista.

Al término del encuentro en el Nido, todo el plantel y el staff del Club Universidad Nacional se tomaron una foto del recuerdo en la Cancha 1, pero el cuadro juvenil aprovechó para burlarse del acérrimo rival.

Los jóvenes universitarios imitaron los festejos de Cuauhtémoc Blanco y de Henry Martín, dos referentes del americanismo en las últimas décadas.

#Sub21 | EL CLÁSICO CAPITALINO SE PINTA DE AZUL Y ORO 💙💛 ¡VENGA PUMAS! 🏆



América 🦅 0 - 1 🐾 Pumas #UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/E4gOKDyCLN — PumasMX Cantera (@PumasMXCantera) September 27, 2025

La categoría Sub-19 se impuso a Pumas

El plantel Sub-19 del América se impuso en penaltis a los Pumas, luego de un empate a dos goles en tiempo regular.

Por los azulcrema anotaron Oswaldo Sánchez (31’) y Jovani Valle (49’) y por parte de los auriazules Axel Trujillo (54’) y Jan Zapata (90’).

