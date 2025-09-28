Cruz Azul dedica emotivo mensaje a Jesús Corona previo a su retiro: "Muchas gracias por todo"

Más Información

Jesús Corona, uno de los mejores porteros en la historia de México, terminará este domingo su carrera como profesional al disputar algunos minutos en el partido entre Tijuana y Cruz Azul.

Luego de más de 20 años en las canchas, el arquero que consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se despedirá del fútbol en uno de los momentos más especiales del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Con esos antecedentes y un gran legado en Cruz Azul, el equipo celeste no perdió la oportunidad de dedicarle un emotivo mensaje a Corona, quien además de ser su capitán durante varios años, levantó el trofeo de campeón en el Guardianes 2021, rompiendo una sequía de 24 años.

Mediante sus redes sociales, los cementeros agradecieron tantos años en la institución, reconociendo que fue parte fundamental de su historia y deseándole el mayor de los éxitos en el futuro.

"Honor a quien honor merece. Hoy se retira de las canchas un grande, multicampeón con La Máquina y enorme líder. Muchas gracias por todo, Chuy. Éxito en los proyectos que vengan. Sin duda eres y serás Azul de por vida", se puede leer.

De inmediato, ante las palabras, los seguidores se sumaron a los buenos deseos para Jesús Corona, quien disputó 504 partidos oficiales con La Máquina, siendo uno de los jugadores con más apariciones en la historia moderna del equipo.

