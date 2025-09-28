La Selección de Estados Unidos presume el golazo de Alejandro Zendejas contra Pumas

Las Águilas del América golearon hace unas horas en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes (4-1) a Pumas, un resultado que generó gran alegría entre los aficionados azulcremas, quienes en redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de burlarse del rival.

El triunfo, que mostró al equipo de André Jardine ampliamente superior, tuvo como una de las figuras del cotejo al atacante Alejandro Zendejas, quien anotó un doblete.

La gran actuación del futbolista norteamericano fue celebrada por los usuarios, llegando incluso a la Selección de Estados Unidos, que mediante su cuenta en redes sociales presumió lo hecho por su jugador.

El posteo, que se volvió viral entre los aficionados estadounidenses, sumó varios comentarios en los que se pidió al entrenador Mauricio Pochettino buscarle un espacio entre los titulares y también considerarlo para la Copa del Mundo 2026.

Alejandro Zendejas regresó a la Selección de Estados Unidos en septiembre de 2025, tras casi diez meses de ausencia, y lo hizo de gran manera: durante esta Fecha FIFA fue titular y anotó un gol en el amistoso contra Japón.