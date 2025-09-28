Sergio Ramos revienta al arbitraje de la Liga MX por sus dos goles anulados: "Esto solo pasa aquí"

Rayados de Monterrey consiguió derrotar por la mínima a Santos en la Jornada 11 del Apertura 2025, pero su victoria pudo haber sido mayor si no le hubieran anulado dos goles a Sergio Ramos.

El central español tenía la misión personal de sacarse la espina del penalti errado en el partido frente Toluca, donde fueron goleados 6-2, pero para su mala suerte, sus anotaciones fueron invalidadas.

Ramos había abierto el marcador del partido al minuto 7 con un certero cabezazo, que venció a Carlos Acevedo. La anotación fue anulada por el abanderado, quien no dudó en levantar la bandera para señalar fuera de lugar, el cual fue respaldado tras la revisión del VAR.

En la segunda parte, el ex del Real Madrid había marcado de nuevo, pero se volvió a quedar con las ganas de sumar un gol más a su cuenta. El árbitro central marcó una falta de Sergio Ramos sobre José Abella, y una vez más, el VAR dio por buena la decisión arbitral.

¡Insólito! ¡qué marcó el árbitro! ‼️😡



Le anulan un segundo gol a Sergio Ramos por una supuesta falta 😱 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/sPR9kbhM7t — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

¿Qué dijo Sergio Ramos sobre sus goles anulados?

Después del encuentro, el español comentó en redes sociales su descontento con las decisiones arbitrales que le quitaron un doblete frente los Laguneros.

En una publicación de Layvtime, en la cual señalan el segundo gol anulado del español, el campeón del mundo expresó su sentir sobre el arbitraje mexicano.

"Qué vergüenza de falta pitó. Después me hacen puros placajes en los córners y dicen que son duelos y lances del juego …Jejejeje. La falta que pita hoy, de chiste!! Esto solo pasa aquí en esta liga!! Nada, a seguir. Nos quitaron dos goles hoy."

Comentario de Sergio Ramos en contra del arbitraje / Foto: Especial

La reacción del español se viralizó de inmediato, pero fue apoyado por una gran parte de sus seguidores que también consideran fue perjudicado por las rigurosas decisiones del árbitro.