Rayados vence a Santos con polémica incluida

Con un gol de Lucas Ocampos y un par de tantos anulados a Sergio Ramos que dejaron a la afición regia con el grito de gol amarrado en la garganta, los Rayados lograron mantenerse en la pelea por el liderato.

El partido arrancó con un Monterrey decidido a borrar la humillación de su reciente 6-2 frente a Toluca. Desde el silbatazo inicial, los norteños buscaron el arco rival, aunque con la puntería un tanto desviada.

Por su parte, Santos, que venían de sorprender a Xolos, parecían más interesados en no cometer errores que en atacar.

Lee también: Revelan imágenes del posible jersey de visitante de México para el Mundial 2026

El primer susto llegó en el minuto 8, cuando Sergio Ramos, el eterno galáctico, cabeceó al fondo de las redes… solo para que el VAR, ese villano moderno del futbol, le dijera “no tan rápido” por un fuera de juego apretado.

¡Gol de Rayados! ‼️⚽



Lucas Ocampos cuelga el primero con un cabezazo imposible para Acevedo 🔥 #SabadoFutbolero pic.twitter.com/T5lmCfStnc — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

La afición regia, que ya gritaba el gol, pasó de la euforia al enojo de un segundo al otro.

Monterrey, con más garra que precisión, seguía insistiendo. El momento clave llegó al 36’, cuando Gerardo Arteaga, con un centro preciso encontró la cabeza de Lucas Ocampos, quien no perdonó y mandó el balón al ángulo, lejos del alcance de Acevedo.

En la segunda mitad, Santos, con cambios como el ingreso de Jordán Carrillo y Anthony Lozano, buscó el empate, pero sus ataques no fueron efectivos. Por su parte, Monterrey seguía generando peligro. Berterame, al 70’, estrelló un remate en el poste, haciendo que los aficionados se agarraran la cabeza.

Lee también: El picante festejo de Pumas Sub 21, tras vencer al América en Coapa

El clímax del drama llegó al 58’, cuando Sergio Ramos marcó otro gol… ¡y otra vez anulado! Esta vez, por una falta dentro del área.

Pero la mala noche para Ramos no terminó con ese par de tantos anulados, ya que en la compensación, el español terminó con el rostro ensangrentado tras recibir una patada en el rostro de parte de Anthony Lozano, quien se fue expulsado.

El silbatazo final desató la fiesta en el Gigante de Acero. Con este triunfo, Monterrey se afianza dentro de los puestos de la cima de la clasificación.