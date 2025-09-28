David Faitelson coloca a Raúl Jiménez en el Top 5 de los mejores jugadores mexicanos de la historia

Raúl Jiménez alcanzó una nueva marca en Europa al llegar a 60 goles en la Premier League, un récord que captó la atención de David Faitelson, quien no dudó en elogiar lo conseguido por el delantero y hasta lo colocó como uno de los mejores futbolistas del país.

En este arranque de temporada con el Fulham, Jiménez perdió la titularidad frente a Rodrigo Muñiz, pero eso no impide que el mexicano muestre su calidad cada que Marco Silva le da minutos con el cuadro londinense.

El atacante de 34 años suma un total de seis juegos jugados en la Premier League, donde ha logrado anotar en una sola ocasión. Esta anotación llegó en la Jornada 6 del torneo actual frente al Aston Villa.

Lee también: Sergio Ramos revienta al arbitraje de la Liga MX por sus dos goles anulados: "Esto solo pasa aquí"

La anotación de Jiménez llegó en apenas dos minutos de juego, cuando aprovechó un tiro de esquina a su favor para rematar de cabeza y vencer al 'Dibu' Martínez.

¡GOL DE RAÚL JIMÉNEZ! 🐺🇲🇽



🔥 El mexicano anotó su gol 60 en la Premier League con este cabezazo. ¡Mira nada más qué definición! pic.twitter.com/uUpdF3gQ60 — FOX (@somos_FOX) September 28, 2025

Esto significó que el canterano del América llegara a 60 goles en la Primera División de Inglaterra, donde comenzó a escribir su historia con el Wolverhampton.

¿Qué dijo David Faitelson sobre Raúl Jiménez?

Tras la nueva marca de Raúl Jiménez, el comentarista de TUDN lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales en el que enaltece lo conseguido por el seleccionado mexicano en Europa.

Lee también: Sebastián Cáceres compara a su compañero Alejandro Zendejas con Leo Messi por esta razón

"Raúl Jiménez sigue haciendo historia en el mayor nivel posible del juego. Es el tercer mejor goleador mexicano en Europa, solo por detrás de Hugo Sánchez y de “Chicharito” Hernández, pero con la diferencia que ha hecho la mayor parte de sus goles en Inglaterra…Para mí, top-5 de todos los tiempos en el futbol mexicano…", aseguró el ex de ESPN.

Raúl Jiménez @Raul_Jimenez9 sigue haciendo historia en el mayor nivel posible del juego. Es el tercer mejor goleador mexicano en Europa, solo por detrás de Hugo Sánchez y de “Chicharito” Hernández, pero con la diferencia que ha hecho la mayor parte de sus goles en Inglaterra…… pic.twitter.com/7eDI93huZR — David Faitelson (@DavidFaitelson_) September 28, 2025

Estas palabras de Faitelson no cayeron de la mejor manera entre sus seguidores, quienes le hicieron saber que existen mejores jugadores que el propio Raúl Jiménez.